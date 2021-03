Zdroj: Deník/Tomáš Prchal

V budoucnu by chtěl v Teplicích založit velkou IT firmu. Už jen proto, že na severu je podle jeho slov spousta talentovaných studentů. „Ti ale nyní odcházejí do Prahy nebo do Brna, což je škoda a ztráta pro celý region. Na druhé straně je tu velká nezaměstnanost, obory s malou přidanou hodnotu. Vidím tu proto velký prostor pro rekvalifikace, a ačkoliv si lidí myslí, že naučit se programovat je těžké, zvládne to každý, kdo má vůli. Máme také blízko do Německa, které IT outsourcuje právě k nám,“ vysvětluje Michal Doubek. Ústecký kraj má podle jeho mínění skvělé výchozí podmínky a s dobrým přístupem tu může vzniknout opravdu něco velkého.