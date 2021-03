Andrea Bigaran (Rothmeierová).Zdroj: Soukromý archiv

Pro mnoho lidí je studentský život zábava a čas, kdy student vlastně nic nemusí. Jen studovat. Pro mě to bylo přesně naopak. Abych se tady v Dánsku uživila, musela jsem si najít práci, což bez znalosti dánštiny jde velice těžce, zvláště když člověk nežije ve velkém městě. Společně s prací a dřinou ve škole jsem musela také zvládat domácnost a večerní hodiny dánštiny. Vstávání ve čtyři hodiny ráno pokračovalo celým dnem ve škole a večerními hodinami strávenými v jazykové škole, kde jsem se učila dánštinu. Bylo to peklo. Ale tím, jak moc mě bavilo to, co studuji a čím dál jsem pokračovala dál, tím víc jsem toho chtěla vědět. Navíc jsem se stále více utvrzovala v tom, že to prostě nemůžu vzdát. Nechtěla jsem to vzdát.

Po ukončení studia jsem se společně se svým mužem přestěhovala po třech letech společného života z bytu o rozměrech 27 m2 do většího bytu i města a začínáme novou kapitolu našeho života. Čekáme miminko a hodně se těšíme na to, co dalšího nám život přinese.

Věřím, že na to, jakým způsobem jsem zvládla výzvy ve svém životě, měl sport obrovský vliv. Naučil mě toho spoustu včetně disciplíny, výdrži, svědomitosti, pracovitosti, odhodlanosti a touze po tom, něčeho dosáhnout a nikdy se nevzdat. Vždycky to bude mojí součástí a já moc děkuji celému TJ Kajak Děčín v čele s Pavlem Charvátem a mým taťkou. Mají obrovský podíl na tom, jaká dnes jsem.