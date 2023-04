Z New Yorku rovnou do Varnsdorfu přijede koncertovat Brian Charette

Rostislav Křivánek Externí autor

/ROZHOVOR/ Jestli je nějaký opravdu kultovní nástroj jazzu, rocku a především art rocku 60. a 70. let, pak jsou to bezesporu Hammondovy varhany. Ty byly do značné míry základem typického zvuku kapel typu The Doors, Emerson, Lake & Palmer, Santana, Deep Purple, Yes, Procol Harum, Greenslade, Blood, Sweat & Tears, Allman Brothers Band a nekonečně dalších. V jazzu je zhusta používali třeba Herbie Hancock, Quincey Jones, Reuben Wilson nebo Jimmy Smith. Hammondky ale nestárnou a jsou dodnes velmi často používané, třeba v acid jazzu dokonce velmi často.

Videopozvánka. | Video: Brian Charette