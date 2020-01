Tip na víkend: Vydejte se za Ježíškem do Afriky díky děčínskému muzeu

Tradiční vánoční výstavu tentokrát se zaměřením na africké betlémy s výstižným názvem Za Ježíškem do Afriky mohou v těchto dnech lidé zhlédnout v Oblastním muzeu Děčín. Výstava je k vidění do 12. ledna 2020 od úterý do neděle mezi 9. a 17. hodinou.

Výstava Za Ježíškem do Afriky. | Foto: Oblastní muzeum Děčín