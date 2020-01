Tip na víkend: V Mikulášovicích ukážou betlémy

V kostele sv. Mikuláše v Mikulášovicích proběhne o víkendu dvoudenní výstava betlémů. Ta se koná v sobotu 18. ledna, kdy je k vidění od 10 do 18 hodin, a v neděli 19. ledna, kdy ji bude možné zhlédnout od 10 do 14.30 a pak od 15.30 do 18 hodin. Mezi 14.30 a 15.30 totiž probíhá v kostele mše svatá, kdy bude výstava nepřístupná.

V Mikulášovicích ukážou betlémy | Foto: Roman Klinger