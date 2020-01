Kdy: Sobota 25. ledna od 22 hodin

Hudební žánr ska byl u nás do roku 1990 takřka neznámý. Právě tento žánr byl ale podle zpěváka party Sto zvířat Jana Kaliny jasnou volbou poté, co se členům do rukou tehdy dostalo pár kazet s Madness, The Specials a dalšími anglickými ska kapelami. Zvířata vydala 11 alb, natočila spoustu klipů a odehrála více než 2300 koncertů.

Jarní turné Sto zvířat odstartovalo v Teplicích, v klubu Le Garage Noir v Děčíně zahrají v sobotu 25. ledna od 22 hodin. Vstupné je 250 korun v předprodeji, 300 korun na místě.