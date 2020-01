Kdy: 2. února 19 hodin

Kde: Městské divadlo Děčín

Za kolik: 180 korun

Hudební projekt BigBand 2020 s podtitulem From Big Band To Broadway je devítičlenné instrumentální těleso složené z hudebníků špičky české hudební scény a má na repertoáru průřez big bandovou érou od počátku 30. let 20. století až po současnou hudbu moderních velkokapelových formací ze světa jazzu a fusion.

Tento rok bude speciální koncertní program v Děčíně exkluzivně obohacen o vokalistku Jessicu Heim (USA), v jejímž provedení zazní několik známých melodií předních muzikálů uvedených na newyorské Broadwayi a londýnském West Endu. Kromě americké zpěvačky se hudební příznivci mohou těšit na Ladislava Bendu (bicí), Jiřího Peška (klávesy) nebo Ondřeje Fišera (kytara).