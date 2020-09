Jednotné vstupné stojí 195 korun, naši čtenáři ale mohou získat vstupenky zdarma!

Stačí odpovědět na jednoduchou otázku:

Jak se jmenují maňásci z Fanfárie, se kterými vystupuje Michal Nesvadba?

a) František, Fanynka a Filípek

b) Ferda, Fifinka a Flíček



Odpovědi posílejte i s celým svým jménem a telefonním číslem na e-mail jitka.veprovska@denik.cz do pátku 11. září do 14 hodin. Do předmětu e-mailu uveďte heslo „Kouzelná školka“. Ze správných odpovědí vylosujeme tři výherce, kteří získají po dvou vstupenkách zdarma. Výherce budeme telefonicky kontaktovat.

Více informací o představení najdete ZDE.