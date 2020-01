Svůj vstup do dospělého života oslavilo ve varnsdorfské Lidové zahradě v pátek 24. ledna večer třicet studentů oktávy, které na jejich maturitní ples doprovodilo několik stovek příbuzných a kamarádů.

Celý večer se nesl v duchu slavného muzikálu Mamma Mia! Here we go again. Nechyběla taneční vystoupení, vystoupení samotných maturantů i hostů plesu a ohňostroj. O půlnoci pak mohly ke stropu Lidové zahrady vyletět šerpy všech letošních maturantů.

Po plese již čekají letošní oktaviány za několik měsíců maturitní a přijímací zkoušky na vysoké školy.