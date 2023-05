Česká Kamenice, Benešov nad Ploučnicí nebo Jiříkov. Sezóna letních hudebních festivalů se nezadržitelně blíží. Letošní červen bude na Děčínsku našlapaný, dorazí hvězdy české hudební scény jako je Vypsaná fixa, Wohnout, David Koller, Kapitán Demo nebo Tata Bojs. Kromě velkých festivalů se uskuteční také řada jednotlivých koncertů, například v Děčíně na zámku nebo v Doubici na Fabrice.

Benešovský slunovrat. Ilustrační foto | Foto: Deník / Vanžura Alexandr

Největším červnovým tahákem hudebního světa bude již třetím rokem festival Kamen!ce, který se bude konat na několika pódiích v České Kamenici od 15. do 17. června. Vedle hlavních headlinerů Davida Kollera, Prago Union, Midi lidi a Tata Bojs se už tradičně představí i mladé vycházející hvězdy české hudební scény nebo romské kapely. Hudební program doprovodí řada kulturních akcí, mezi nimi třeba vědomostní kvíz s populárními televizními lovci Jakubem "Kalkulátorem" Kvášovským a Jiřím Martínkem alias Doktorem Vševědem.

Festival je koncipován jako multižánrový, aby uspokojil co nejširší publikum. Největší prostor ale jednoznačně dostává alternativní scéna. Do České Kamenice se tak už několik let sjíždějí hudební fanoušci z celé republiky, což naplňuje jeden z cílů organizátorů festivalu, kterým je především kvalitní hudební produkce. „Snažíme se ukázat, že česká alternativní hudební scéna má co nabídnout a městské festivaly nemusí být pořád o těch samých jménech. Chceme, aby návštěvníci měli možnost objevovat nové neokoukané tváře,“ říká jeden z organizátorů Martin Šolc. Zahraniční scénu budou tentokrát reprezentovat němečtí PABST, slovenští Tolstoys a slovenská zpěvačka Katarzia.

FOTO: Žlutý pes, Portless nebo Buty. I ti bavili lidi v Děčíně na Labefestu

Pro přespolní, kteří již tradičně tvoří většinu návštěvníků českokamenického festivalu a jezdí i z mnoho desítek kilometrů vzdálených měst, bude připravené stanové městečko na koupališti. Chybět nebude ani doprovodný program v podobě ranní jógy nebo komentovaných prohlídek města. Kompletní program je možné najít na www.festivalkamenice.cz nebo na sociálních sítích.

Jeden z víkendů ve druhé polovině června patří tradičně Benešovskému slunovratu, který kromě stánků s občerstvením nebo atrakcemi pro děti nabízí také jednodenní hudební festival. A letos se mají Benešovští i lidé z okolí či Děčína nač těšit. Jen týden po českokamenickém festivalu si budou moci užít na Děčínsku další pecky. Největším lákadlem bude pravděpodobně Kapitán Demo, který na loňském ročníku Labefestu bavil na nábřeží pod děčínským zámkem tisíce lidí.

Velkému zájmu se těší také vystoupení Jiřího Schmitzera, Báry Polákové nebo Marpa. Kromě nich na Slunovratu vystoupí také Remedy, zakazanÝovoce nebo Nebe. Benešovský slunovrat se koná 24. června od 11 hodin na náměstí, druhé pódium pak bude u jen několik desítek metrů vzdáleného letního kina.

FOTO, VIDEO: Zámek rozzářilo květinové hvězdné nebe Děčínské kotvy

První srpnový víkend pak tradičně patří Houmr Festu v Jiříkově. Jeho pořadatelé se ani letos nenechali zahanbit a lákají na zajímavá hudební jména. Zatančit si ve zběsilých rytmech bude možné s Děda Mládek Illegal Band, poněkud poklidnější hudbu pak nabídne největší tahák letošního Houmr Festu slovenští No Name nebo Vltava s Robertem Nebřenským. Jiříkovský festival se koná 4. a 5. srpna.

Kromě velkých festivalů ale nabídne letošní léto i řadu dalších skvělých koncertů. Například na Fabrice v Doubici zahrají 9. června PSH, živo bude také na děčínském zámku. V jižních zámeckých zahradách vystoupí 10. srpna Vlasta Rédl, který do Děčína přijede i s kapelou. Na 15. září je nachystaný koncert oblíbené kapely Mig21, v pátek 28. července pak přijede Fragile a Soňa Norisová.