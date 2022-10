Vojtaano, který vystupuje jen s akustickou kytarou, se totiž v Rumburku potká s metalovou kapelou Cocotte Minute, s kterou jel dříve společné turné a na něm dávali společně tři písničky. „Tak jim v Rumburku dáme společně Kopem,“ usmál se.

„Okořeníme tak plný kotel. Když jsme turné společně jeli, tak nám to fungovalo. Já to s kytarou vždy rozčísnul a pak přišlo to mohutné velké těleso, které jelo bomby,“ dodal Vojtaano.

Pamatujete si, kdy jste naposledy hráli někde ve Šluknovském výběžku?

Já už jsem objel celou republiku, takže si myslím, že i na výběžek došlo, ale nemám nic v paměti konkrétního. Proto se do Rumburka ještě více těším.

Vy pocházíte z Litoměřic, takže to nebudete mít ani daleko, že?

V Litoměřicích jsem se narodil a žil, ale po gymnáziu jsem se odstěhoval ku Praze, kde i v současnosti bydlím. Ale do Litoměřic jezdím jednou měsíčně za kamarády na poker. A nedávno jsem hrál v nedalekých Libochovicích na fotbalovém hřišti, kde kopali kluci okresní přebor. A vypadalo to tam úplně jako v tom známém seriálu (smích).

Na festivalu Výběžek free LIVE v Rumburku vystoupíte mezi rockovými kapelami i dýdžeji. Jak se mezi takovou skladbou muzikantů cítíte, když vy sám vystupujete jen s akustickou kytarou?

Cítím se dobře ve všech stylech muziky, snad jen dechovku nemusíme. Ale zase skáčko, které je trochu podobné, mám rád. Nyní jsem právě na turné se ska kapelou Fast Food Orchestra. Mám rád dobré muzikanty a poslouchám i tvrdou hudbu. Koneckonců, jel jsem turné také přímo s Cocotte Minute.

Komik a zpěvák Vojtaano, nebo tvrďáci Cocotte Minute lákají na fest do Rumburka

Zpěvák Cocotte Minute Martin Zeller v rozhovoru pro Deník ale říkal, jste po společných koncertech na ně vždycky zlý, mlátíte je a ubližujete jim. Je to pravda?

Je pravda, že se hecujeme, ale jinak je pravda taková, že právě Martin bije svou kapelu, což se všeobecně ví. On je ten drsňák, takže ať mě mezi jejich spory v kapele netahá.

Říkal jste, že se skvěle cítíte i v kapele, nechcete aby vás i nějaká doprovázela? Přeci jen vystupujete jen sám a nějaké písničky by to posunulo dál.

S ostatními muzikanty vystupuji rád, ale mě by ta organizace té mé kapely stála mnoho sil. Já jsem prostě takový solitér. Ale na příští sezonu si chci sebou vzít alespoň looper, kterým bych hudbu okořenil.

Kvůli názvu naší kapely nás někde ani nechtějí, říká zpěvák Cocotte Minute

Na co se můžou v Rumburku fanoušci těšit?

Určitě zahraji svoje největší i ty nejmenší hity. Vždycky hraji na plno, protože mě to strašně baví. Bude to skvělá akce, dorazte.

Je stále váš největší hit Budulínek, který má na YouTube více jak 25 milionů zhlédnutí?

Určitě, když ho začnu hrát, tak se najednou na parketu objeví lidé, kteří do té doby byli někde v křoví. Začnou si to hned natáčet na mobil a atmosféra vzroste. Jinak naživo fungují skvěle skladby Gangstafolk, Lavin a Nestárnem.

