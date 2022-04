Festivalový víkend zahájí v pátek 20. května koncert Dalibora Jandy, před ohňostrojem se na pódiu pod zámkem představí i Kapitán Demo. „V sobotu se fanoušci se mohou těšit například na kapely Divokej Bill a Horkýže Slíže nebo na rockera Kamila Střihavku. Vstupenky jsou již v předprodeji,“ uvedl mluvčí děčínského magistrátu.

Oproti předchozím ročníkům, kdy Labefest zahajoval městské slavnosti, se jej pořadatelé rozhodli posunout až do druhého víkendu slavností. Slibují si od toho i lepší počasí, které v uplynulých letech mnohokrát festival narušilo. Šanci na Labefestu dostanou i mladé talentované kapely, které se mohou do programu dostat díky soutěži Labefest Talent 2022. „Celou dobu Labefestu budujeme jméno, že je to jedno z nejkrásnějších festivalových prostředí v České republice. A že je to kulturní a čistý festival. To znamená, že je to v ohraničeném prostoru, platí se vstupné, je tam dostatek toalet, máme za zády městskou policii, o úklid se stará Středisko městských služeb,“ řekl hlavní pořadatel festivalu Igor Bayer z Děčínské sportovní.

Kamil Střihavka.Zdroj: Deník/Jana KudrhaltováProgram Labefestu 2022

Pátek 20. května

17.45 Bodenbach

19.10 Dalibor Janda

20.50 Kapitán Demo

22.00 Ohňostroj



Sobota 21. května

14.15 Labefest talent

15.45 Láska

17.30 Walkmanz

19.15 Kamil Střihavka

21.00 Divokej Bill

22.45 Horkýže slíže

Letos poprvé se uskuteční hudební festival v České Kamenici v novém formátu v tradičním červnovém termínu. Na kamenické náměstí dorazí od 9. do 11. června Vypsaná fixa, Aneta Langerová, Ventolin, Vltava nebo Mucha. „Primárně je to zábava pro místní, ale chceme přilákat i lidi z ostatních měst a ukázat jim, že Česká Kamenice je město žijící kulturou,“ vysvětluje razantní proměnu hudebního festivalu starosta Kamenice Jan Papajanovský.

Současná podoba navazuje na dřívější Mezinárodní hudební festival, město se ale snaží největší jarní akci ve městě posunout do modernějšího hávu. Hlavním důvodem byl malý zájem o původní podobní akce. Na tu dorazilo přibližně tisíc lidí. Loni, kdy byl Kamenice fest rozdělen do několika víkendů a byl v pozdějším termínu, dorazilo šest až osm tisíc návštěvníků. Stejně jako loni, ani letos se v České Kamenici nebude platit vstupné. „Je nastavené dobrovolné vstupné. Kdo přispěje vyšší částkou, dostane ke vstupence třeba festivalové tričko nebo hrnek,“ doplňuje Jan Papajanovský.

Program Kamenice Fest 2022 (dvě pódia)

Čtvrtek 9. června

16.00 Marjari

17.30 Iby pop a Anna Polívková

19.00 Květy

20.45 Zrní



Aneta LangerováZdroj: Deník/Milan KrčmářPátek 10. června

15.00 Papír sklo plasty

16.45 Jiří Imlauf

17.30 Bára Hrzánová

18.15 Michal Horák

19.00 We are domi

19.45 Lazer Viking

20.30 Vypsaná fixa

21.45 The Atavists

22.30 Toot ensamble



Sobota 11. června

15.15 Malej Péťa feat. Elje

16.00 Jiří Schmitzer

16.45 Scott a Lila

17.30 Mucha solo

18.15 Severní nástupiště

19.00 Vltava

19.40 Madhouse Express

20.30 Aneta Langerová

21.45 Shizzle Orchestra

22.35 Ventolin

23.45 Hello Marcel