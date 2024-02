Další oběť mají i přes opakované varování policie na svědomí internetoví podvodníci. O své peníze tentokrát přišla žena z Děčínska, která naletěla reklamě na facebooku nabízející investování na burze s kryptoměnou.

Facebook - ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Žena na reklamu na facebookových stránkách reagovala letos na začátku ledna vyplněním svého telefonního čísla. Ještě ten den ji kontaktovala jiná žena, která jí měla průběh investic do kryptoměny vysvětlit, poškozená tak provedla vstupní investici. V následujících dnech ženu kontaktoval „finanční poradce“, který jí nabídl pomoc a vedení při investování do kryptoměn. Žena mu uvěřila, ve skutečnosti šlo ale o podvodníka, který ji přesvědčil, aby s jeho pomocí nainstalovala do svého počítače i mobilního telefonu program pro vzdálený přístup Anydesk. Za jeho pokynů žena pak uskutečnila několik plateb určených k investicím do kryptoměny.

Omylem se postřelil. Zbraň muž z Děčínska neměl legálně, zajímá se o něj policie

„Poškozená během tří týdnů přišla o více než 680 tisíc korun. Investice ani vrácení peněz, které si navíc ještě z větší části vypůjčila, se ale nedočkala, a proto vše nahlásila na policii. Je velmi pravděpodobné, že své investice nikdy nedostane zpět,“ informovala děčínská policejní mluvčí Eliška Kubíčková.

Neznámý pachatel je podezřelý z podvodu a neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací. V případě dopadení a prokázání viny u soudu mu hrozí pět let za mřížemi.

Policisté opětovně varují před podvodníky:

• Pokud nerozumíte oblasti virtuálních měn, nepouštějte se do žádných investic a jiných podobných akcí.

• Neinstalujte si do vlastních elektronických zařízení žádné programy, které umožňují dálkový přístup jiným osobám k vašemu zařízení.

• Cizím (anonymním) lidem nepovolujte vstup do internetového bankovnictví.

• Neposílejte neznámým lidem byť jen kopie osobních dokladů a důležitých dokumentů.

• Nereagujte na virtuální velmi výhodné finanční transakce.

• Nespolupracujte na přeposílání finančních prostředků.

• Nereagujte na žádosti o sdělení ověřovacího PINu.

Zdroj: Policie ČR

Mohlo by vás zaujmout: Otužilci v Krásné Lípě pomohli pěstounům, benefice se zúčastnil i David Vencl