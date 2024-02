Za nehodu s 2,27 promile alkoholu hrozí řidiči až osm let, policie hledá svědky

Až na osm let může putovat za mříže muž, který měl podle policie způsobit minulý týden vážnou nehodu u Malšovic. Při testu na přítomnost alkoholu mu měřící přístroj ukázal 2,27 promile, policie nyní případ řeší jako obecné ohrožení. Za to je sazba tři až osm let vězení.

Dopravní nehoda u Malšovic. | Foto: HZS Ústeckého kraje