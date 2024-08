Podle zjištění kriminalistů měli muži pocházející z jednoho ze států Evropské unie ve věku 38, 48, 51 a 56 let vnikat do kempů v nočních hodinách. Cizinci z obydlí, kde v tu dobu ve většině případů spali lidé, brali hlavně peníze a elektroniku. Největší škodu způsobili 50letému muži, který zavítal do jednoho kempu na Semilsku a kterému v druhé polovině června z auta ukradli dva fotoaparáty a dva objektivy v hodnotě téměř 250 tisíc korun. Cizinci byli tak tiší, že se lidé ani neprobudili. To, že se stali obětí krádeže, zjistili až později.

Pár hodin po spáchání poslední krádeže, ke které došlo v kempu na Jičínsku, je překvapila a zadržela zásahová jednotka ve čtvrtek 15. srpna dopoledne v jednom z penzionů v Děčíně. Povolána byla z toho důvodu, že existoval předpoklad, že by mohli cizinci při zatýkání klást aktivní odpor, nebo že by mohli být dokonce ozbrojeni.

„Celá čtveřice pocházející s jedné obce, přičemž nejstarší a nejmladší z mužů jsou v příbuzenském vztahu (synovec a strýc), je obviněna z trestných činů krádež, porušování domovní svobody a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, za což jim hrozí až pětileté vězení,“ uvedla policejní mluvčí Iva Kormošová.

Nebylo to zdaleka poprvé, kdy se skupina mužů něčeho podobného dopustila. Z evidencí policisté zjistili, že si tři ze čtveřice před třemi lety odpykávali trest ve vězení. Nejmladšího z nich propustili z vězení loni v srpnu a 48letého a 56letého muže na konci loňského roku. Odsouzeni byli také v Itálii, Německu a Belgii. V Česku šlo zřejmě o jejich premiéru.

„Z důvodné obavy, aby v trestné činnosti nepokračovali či neuprchli nebo se neskrývali, podali kriminalisté na všechny obviněné muže podnět na vzetí do vazby. Soudce požadavku vyhověl a všichni čtyři jsou od sobotního dne stíháni vazebně,“ doplnila policejní mluvčí.

Kriminalisté předpokládají, že počet krádeží, které mají muži na svědomí, není zdaleka konečný. Policisté tak překazili jejich pravděpodobné pokračování v další trestné činnosti.

