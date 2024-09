Velmi špatnou češtinou psaný výhrůžný email dorazil také do řady škol na Děčínsku. Ty jejich zaměstnanci prohledávají a hledají podezřelé předměty a zároveň spolupracují s policií. Anonymní maily dorazily jak na základní, tak i na střední školy.

„Výhrůžný email nám dorazil, kde píše, že k aktivaci výbušného zařízení dojde ve 12 hodin. Nyní spolupracujeme s policií,“ řekl Deníku ředitel zemědělské školy Libor Kunte. Jeho škola byla zahrnuta už do středeční série výhrůžek.

Dopis dorazil také na děčínské gymnázium. „Zavolali jsme policii a rozeslali rodičům, že jsme tento mail obdrželi. Přibližně tři nebo čtyři rodiče si děti vyzvedli, výuku nerušíme,“ uvedla ředitelka gymnázia Lenka Holubcová. Kromě zemědělské školy a gymnázia výhrůžka dorazila i na všechny ostatní střední školy v Děčíně. Ve svých schránkách ji našli také ředitelé základních škol, kteří informují rodiče pomocí Bakalářů.

„Vážení rodiče, také naše škola dostala výhružný email o plánovaném bombovém útoku na dnešní den, tedy čtvrtek 5. 9. 2024 ve 12.00 hodin. Kontaktovali jsem Policii ČR, její pracovnici přijdou preventivně prohlédnout školu. Policie ČR nás opakovaně ujistila, že se nejedná o bezpečnostní riziko, proto nebudeme přerušovat běžný režim školy. V případě změny situace okamžitě přijmeme příslušná opatření dle pokynů Policie ČR a budeme Vás informovat,“ poslal rodičům jedné z děčínských škol zprávu její ředitel.

Anonymem se zabývali také ve Varnsdorfu. „Jako zřizovatelé mateřských a základních škol ve Varnsdorfu bychom vás chtěli ujistit, že tyto hrozby v žádném případě nepodceňujeme a nebereme na lehkou váhu. Proto již během včerejšího dne byly vedením škol budovy prohlédnuty, zda se v nich nenachází podezřelé, nebo neznámé předměty a všichni zaměstnanci byli o situaci informování se žádostí o maximální pozornost,“ napsala varnsdorfská radnice ve středu 4. září na webové stránky s tím, že všechny školní budovy jsou již několik let vybaveny systémem eliminujícím možné vniknutí cizích nebo nežádoucích osob, kamerovými systémy a alarmem, zajišťujícím budovy mimo pracovní dobu.

„I v Ústeckém kraji aktuálně prověřujeme výhrůžný e-mail, který byl adresován místním školám a ve kterém pisatel institucím oznamuje, že jsou zaminované,“ uvedl mluvčí policie Kamil Marek. „Se zástupci škol intenzivně komunikujeme a přijali jsme příslušná opatření, v rámci kterých chceme do běžného chodu zasahovat co nejméně. Zároveň chceme ujistit veřejnost, že nemáme žádné konkrétní informace vedoucí k tomu, že by měl být někdo ohrožen. Jakmile zjistíme bližší okolnosti, budeme veřejnost informovat. Z dosud zjištěných skutečností se nám však pokračující výhrůžka nejeví jako relevantní, i přesto ji nebereme na lehkou váhu a všemi oznámeními se zabýváme,“ doplnil.

Dohromady na Děčínsku výhrůžný email dorazil na 19 škol, z nichž byla drtivá většina přímo v Děčíně. Kromě středních jej ráno našli v emailových schránkách také ředitelé pěti děčínských základních škol. Ve dvou z nich se pak rozhodli přes poledne školu dočasně opustit.

Podle vyjádření republikového vedení není nebezpečí skutečného výbuchu velké. „Určitě se bojí děti, bojí se i jejich rodiče. Ale já bych je chtěl uklidnit. Policie České republiky se intenzivně věnuje tomu, aby našla pachatele a školy i nadále zůstaly bezpečným místem,“ řekl po druhé vlně útoku anonymů ministr vnitra Vít Rakušan, který je sám bývalým učitelem. Kromě Česka zamířily výhrůžky také na slovenské školy.

