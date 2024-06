Peklem si minulý týden prošla žena, jejíž partner jí nejen nadával a několikrát ji uhodil, ale také jí i několika dalším lidem vyhrožoval fyzickou likvidací. Do bytu v Děčíně si pro něj přijeli policisté.

Nůž. Ilustrační foto | Foto: Deník

44letý muž se měl nebezpečného vyhrožování dopouštět od minulého čtvrtka. V bytě v Děčíně své přítelkyni sprostě nadával, vyhrožoval jí fyzickou likvidací a několikrát ji udeřil do hlavy. Jeho agresivita vyvrcholila v pátek 21. června brzy ráno, kdy ženu začal opět vulgárně urážet a poté měl svou agresi obrátit i proti dalším lidem v bytě, kterým měl s nožem v ruce vyhrožovat usmrcením.

Přivolaní policisté muže zadrželi a následně umístili do policejní cely. „Po provedení všech potřebných úkonů byl muž v režimu zrychleného zkráceného přípravného řízení postaven do 48 hodin před soud, který rozhodl o nepodmíněném trestu odnětí svobody a od soudu putoval rovnou do věznice, kam jej policisté eskortovali,“ sdělila děčínská policejní mluvčí Eliška Kubíčková.

