Strastiplná cesta dodávkou začala pro skupinu uprchlíků ze Sýrie v Nitře na Slovensku, policisté je zastavili až po více než 500 kilometrech cesty. „Neměli přístup k vodě, automobil neměl sedadla, neměl okna, potřebu museli vykonávat do PET láhví. Po celou cestu nebylo možné zastavovat,“ popsal nelidské podmínky při pašování lidí státní zástupce Tomáš Čuda. Ten s odsouzeným Hasanem uzavřel dohodu o vině a trestu, kdy se domluvili na dvouletém vězení a tříletém vyhoštění z Česka. Tuto dohodu pak v pondělí 5. února schválil děčínský okresní soud.

Auto s maďarskými značkami plné běženců mělo namířeno do sousedního Německa, kde má odsouzený Ali Al Hasan trvalé bydliště. Na místo určení ale nedorazilo. Při jedné z mnoha kontrolních akcí totiž dodávku zastavili policisté nedaleko Jiřetína pod Jedlovou na silnici spojující Šluknovský výběžek s Prahou. Téměř dvě desítky běženců byly zadržené, stejně jako řidič Hasan. Další dva lidi podílející se na pašování těchto lidí se zadržet nepodařilo. „Tím spáchal zločin umožnění a organizování nedovoleného překročení státní hranice,“ uvedl soudce Jiří Uřídil, jehož trestní senát poslal Hasana na dva roky do vězení a zároveň mu na tři roky zakázal vstup do České republiky.

V dodávce zastavené u Jiřetína se tísnilo 17 migrantů. Řidiči hrozí vězení

Podobně rychle se děčínský okresní soud vypořádal nedávno s jiným převaděčem. Mohammad Ali ujížděl loni policistům v Německu i v Česku. Dramatická honička začala ve Schmilce poté, kdy auto, které řídil odsouzený Mohammad Ali, chtěli zkontrolovat němečtí celníci. Ten měl v tu chvíli za sebou stovky kilometrů, osm lidí vezl v autě přes celé Česko, svou cestu začal na Slovensku. Na výzvy k zastavení nereagoval a dojel až k zátarasu do Bad Schandau, kde naboural auto německých celníků. Jeho útěk skončil po desítkách kilometrů mezi Děčínem a Sněžníkem, kde naboural. Při nehodě zranil šest lidí, kterým neposkytl pomoc a utekl. Soud jej poslal na dva a půl roku do vězení, zároveň jej na tři roky vyhostil z České republiky.

Další velký případ pašování lidí teprve na projednání před soudem čeká. Loni v říjnu zadržela policie v Mikulášovicích čtyři cizince, kteří převáželi do Německa v dodávce téměř čtyřicet lidí. Ti se vydali po zastavení dodávky na útěk, velkou část z nich zadrželi policisté v Německu, kam uprchlíci směřovali. I tito lidé byli během převozu přes Česko v nelidských podmínkách bez přístupu k vodě, jídlu nebo čerstvému vzduchu.

Prchající lidé v Mikulášovicích na Děčínsku:

Zdroj: Se svolením Lucie Hajošové