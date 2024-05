Rumburští kriminalisté z toxi týmu zasadili během jednoho týdne drogové scéně ve Šluknovském výběžku další dvě rány. Zadrželi 28letou ženu, která prodávala marihuanu a pervitin, a 59letého muže, který pervitin i vyráběl. Pro toho si dokonce přišla zásahová jednotka.

Kriminalisté na Šluknovsku zadrželi dva dealery a výrobce drog. | Foto: Policie ČR

Ženu kriminalisté zadrželi ve Šluknově koncem minulého týdne a obvinili ji z nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Viní ji, že měla od roku 2021 do roku 2024 prodávat na různých místech ve Šluknově nejméně ve 175 případech marihuanu, ale také pervitin. „Při domovní prohlídce v místě jejího bydliště byly zajištěny předměty určené k prodeji drog, jako například digitální váha, krystalická látka a rostlinná sušina. Zajištěné věci byly zaslány na odborné pracoviště k provedení expertíz,“ informovala děčínská policejní mluvčí Eliška Kubíčková s tím, že ženu stíhají na svobodě a hrozí jí až pětiletý trest za mřížemi.

Vlaky chrání sítě, i tak strom na EuroCity u Žlebu propadl. Případ šetří policie

O uplynulém víkendu pak v nočních hodinách rumburští kriminalisté ve spolupráci s policisty zásahové jednotky zadrželi v okolí Rumburku muže, který se podílel na výrobě a distribuci pervitinu. Kriminalistům se podařilo po dlouhodobém šetření prokázat, že muž měl drogu vyrábět a mezi lety 2023 a 2024 i prodávat dalším lidem na různých místech ve Šluknovském výběžku. U muže při domovní prohlídce zajistili věci, které k výrobě drogy slouží, a také množství chemikálií a prekurzorů, ze kterých by bylo podle policie možné vyrobit až 142 gramů pervitinu. I tyto věci putovaly k provedení expertíz. Muž putoval do vazby, hrozí mu vězení v rozmezí od dvou do deseti let. „Práce kriminalistů tímto zdaleka nekončí. Dále velmi intenzivně na kauzách drogové kriminality pracují,“ doplnila Kubíčková.

Policistům se nedávno podařilo rozplést drogovou síť i v Děčíně. Obvinili pět lidí, ke kterým se postupně dostali přes související případy. Historie této drogové trestné činnosti sahala až do roku 2019.

