Státní zástupce i soud schválili podnět k vzetí obviněného muže podezřelého z vraždy ve Starém Jiříkově do vazby.

Policie ČR v neděli 28. července informovala na sociální síti X o schválení umístění obviněného muže do vazby: "Podnět vyšetřovatele k vzetí do vazby státní zástupce i soud akceptovali a obviněný byl umístěn do vazební věznice."

Závažným zločinem se policisté zabývají od čtvrtečního večera. V pátek odpoledne pak policisté z vraždy obvinili muže, který má být údajně nevlastním synem zavražděného.

Podezřelého se policistům podařilo zadržet. "Krajští kriminalisté se zabývají násilným trestným činem, při kterém došlo k úmrtí osoby. K činu mělo dojít ve čtvrtek ve večerních hodinách na Děčínsku. V souvislosti s tímto incidentem policisté zadrželi jednu osobu," uvedla policejní mluvčí Eliška Kubíčková.

V případě pravomocného odsouzení hrozí obviněnému až 18 let ve vězení.