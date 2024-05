Středeční jednání trvalo jen deset minut, soudce Ondřej Peřich jej následně odročil na 3. prosince. Důvodem je čekání na revizní znalecký posudek. „Posudek zatím nebyl vypracován s ohledem na objem práce ústavu a s ohledem na naše požadavky,“ řekl soudce Peřich po krátkém jednání. Zpracování posudku by podle předběžného odhadu odborníků mělo zabrat 150 hodin. Revizní znalecký posudek by měl dát odpověď na to, zda zpracovatel původního posudku postupoval dobře při vyčíslení způsobené škody. Dosavadní posudky se rozchází ve stanovení ceny dovezených aut. „Informace od odborného ústavu jsou takové, že revizní posudek bude hotový až ke konci roku. Nám tak nezbývá než do té doby čekat,“ doplnil soudce Peřich.

Ta je prozatím stanovena na 17 milionů, podvody s tachometry se měly týkat více než 300 aut prodaných v letech 2013 až 2018. Ta měla skončit i ve velkých autobazarových sítích, některá auta měla mít stočený tachometr i o více než 100 tisíc kilometrů. Tak pak může velmi výrazně ovlivnit cenu, kterou za takové vozidlo zaplatí kupující. Někteří noví majitelé následně měli tvrdit, že pokud by o takovém rozdílu mezi deklarovaným a skutečným nájezdem kilometrů věděli, auto by nekoupili.

Soud již před časem požádal specializovaný ústav brněnského Vysokého učení technického o vyhotovení odborného vyjádření, to ale ústav s ohledem na cenu odmítl. Podle dopisu zaslaného soudu by totiž náklady vynaložené ústavem překročily částku uhrazenou soudem.

Středeční jednání se konalo i navzdory tomu, že soudy po celé České republice ochromila výstražná stávka administrativních pracovníků soudů. Ti si stěžují na nízké výplaty, které u začínajících zapisovatelů nedosahují ani minimální mzdy. Bez zapisovatelů se přitom neobejdou soudní jednání. Krajský soud protest svých zaměstnanců podporuje. Ve středu soudce Peřich mimořádně s ohledem na krátkost jednání zapisoval průběh jednání sám, takový přístup ale není možný u dlouhých a složitých případů. Hlavním důvodem bylo ale zachování procesních pravidel, pokud by se totiž v jednání nepokračovalo do určité doby, přineslo by to značné problémy v projednávání celého případu.

V tom jsou obžalováni tři muži a dvě firmy. Obviněný šestačtyřicetiletý muž, organizátor trestné činnosti, údajně pět let na různých místech v zahraničí nakupoval prostřednictvím dalších lidí motorová vozidla. Následně u nich pozměnil stav ujetých kilometrů a dál je přeprodával do jednoho z největších autobazarů v ČR. Ojetá auta vozili do Česka z Německa, Španělska a Francie. Nejvíce stočili tachometr o 400 tisíc kilometrů.

