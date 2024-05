Prvního líčení, na kterém zazněla obžaloba, se většina poškozených nezúčastnila. A to nejen z řad institucionálních poškozených, jako jsou obce nebo Hasičský záchranný sbor, ale i z řad soukromých majitelů. „V přesně nezjištěné době přibližně od 23.00 dne 23. července 2022 do 02.09 dne 24. července 2022 ve Hřensku, okrese Děčín, v lesním porostu v místě zvaném Malinový důl, v úmyslu rozdělat zde nekontrolovaný otevřený oheň, který nevyhnutelně způsobí škodu na cizím majetku, pomocí přineseného lihu, který si za tím účelem postupně opatřil, zapalovače, a zde se nacházejícího klestí, které z okolí sesbíral na místo, které považoval za nejvhodnější pro úspěšné rozhoření, rozdělal oheň, jenž se v důsledku předchozího dlouhotrvajícího sucha, klimatických podmínek a vzhledem ke složení a vlastnostem hořícího materiálu postupně rozšířil na nejméně 1 100 hektarů plochy Národního parku České Švýcarsko,“ uvedl v obžalobě státní zástupce Tomáš Skála.

Většinu obžaloby zabírá výčet poškozených a zničených staveb a věcí. Kromě několika domů nebo oplocenek tak ve výčtu nechybí ani 1382 nanuků nebo 17,5 kilogramu brambor, které se zkazily na Sokolím hnízdě. Poničené byly také bariéry nad Kamenicí a Labem. Celkem škodu žalobce vyčíslil na 270 milionů. Původně byla o přibližně 80 milionů vyšší, státní zástupce ji musel ale po zásahu vrchního soudu zpřesnit, což vedlo ke snížení škody. Na případné potrestání to v případě uznání viny ale vliv mít nebude.

Kromě velkého požáru v národním parku má mít J. L., který je od loňského května z obav z útěku nebo pokračování v trestné činnosti ve vazbě, na svědomí další požáry v okolí Vlčí Hory, včetně toho na vrcholu Vlčí hory, který zcela zničil vrcholovou horskou chatu a značně poničil rozhlednu. „Cítím se nevinný a všechny skutečnosti uvedené v tomto bodu obžaloby jsou sporné. Zapálil jsem Vlčí horu, ale odmítám, že jsem zapálil národní park,“ řekl před krajským senátem o části obžaloby týkající se požáru v národním parku. U dalších skutků týkajících se drobnějších požárů především v okolí Vlčí Hory a u Doubice se k založení požárů přiznal. Za to mu, pokud soud přijme prohlášení viny, hrozí půl roku až tři roky ve vězení. „Tomu bych rozuměl,“ řekl po nahlížení do obžaloby J. L., který před soudem působil spíše těžkopádným a nemluvným dojmem. „Omlouvám se, já mám ten mozek úplně vyhulenej, zapomínám. Beru silný prášky,“ omlouval obžalovaný svoje problémy s vyjadřováním. Před soudem řekl, že má deprese a trpí úzkostmi. „Je to horší, než to bylo dříve, medikace zůstává stejná,“ řekl soudci na dotaz, jak se jeho stav vyvíjí.

Soud prohlášení viny prozatím odmítl do doby, než bude mít k dispozici lékařskou zprávu řešící psychickou schopnost obžalovaného vnímat průběh jednání, případně jak jej mohou ovlivňovat léky. Soud se snažil kontaktovat také vazební věznici v Teplicích, její lékař ale ve čtvrtek nebyl k dispozici. Zprávu by měl mít soud k dispozici v pátek.

„Soud má z pochopitelných důvodů pochybnosti o aktuálním stavu obžalovaného a mám za to, že udělal správně, když si připravuje podklad pro budoucí rozhodování. Představte si, že by ten člověk nemusel být psychiatricky v tuto chvíli pořádku,“ řekl po odročení jednání obhájce obžalovaného muže Vít Pavko.

