Platy okresních soudců začínají na sto tisících hrubého. Osm děčínských soudců se k tomu už dva roky domáhá příspěvku kolem dvou tisíc měsíčně na stravenkách, aniž by byli ochotní akceptovat pravidla, nad kterými se naprostá většina pracujících ani nepozastaví. Jde o to, že si soudci nechtějí při příchodu na pracoviště „pípnout“ svým čipem příchod, a když jdou z práce, tak zase „odchod“. Nadto se domáhají toho, aby na stravenky měli nárok i tehdy, když na soud ani nedorazí. Krajský soud v Ústí nad Labem dnes zamítl jejich žalobu, která byla směřovaná proti okresnímu soudu v Děčíně, fakticky ale proti jeho novému předsedovi Janu Tichému, jenž na tento soud přišel ze soudu v Teplicích.

Před jeho příchodem se o přítomnosti soudců na děčínském soudu vedly písemné záznamy, ale podle Tichého se ukázalo, že někdy soudci sice byli podepsaní, ale na soudu ve skutečnosti nebyli. Do sešitu navíc mohl nahlédnout kdokoli ze zaměstnanců, za určitých okolností dokonce i veřejnost, a bylo to tedy v rozporu s ochranou osobních práv (GDPR). „Změna interních pravidel byla nezbytná, pravidla tam nefungovala. Zčásti šlo o nesprávné předpisy, zčásti se vůbec nenaplňovaly,“ podotkl předseda.

Tichý tedy nově podmínil získání stravenky tím, že soudce musí ve výkonu své práce, tedy v budově soudu, odpracovat alespoň 3 hodiny a současně svou přítomnost musí zaevidovat čipováním. Pokud chtějí soudci pracovat v režimu home office, musejí o tom sepsat smlouvu.

Žalobci to všechno shledávali nezákonným. Argumentovali, že jsou jmenovanými ústavními funkcionáři, ne žádnými zaměstnanci na směny. A pracují tak de facto i mimo práci, vlastně 24 hodin denně, 365 dní v roce. Elektronická evidence jim vadila i v tom, že ostatní kolegové, případně správa soudu vidí, jestli v práci jsou, nebo ne, a proč ne (návštěva lékaře, zdravotní indispozice). Nestačilo jim ani to, že správa soudu v reakci na žalobu přístup zaměstnancům do systému zásadně omezila.

Tichý kontroval, že soudci jsou v běžném pracovním vztahu, a tak se i na ně vztahuje zákoník práce. Ostatně nějaké výlučné postavení by bylo i diskriminační vůči ostatním pracovníkům soudu, když i soudci na stravné zároveň dostávají příspěvek z FKSP (fond zaměstnavatele na benefity zaměstnanců, pozn. red.). Tichý podotkl, že elektronická evidence zaměstnanců pomáhá i pro případ mimořádné události, třeba požáru, teroristického útoku a podobně. A to aby bylo jasno, kdo v budově je, a kdo ne.

Lounský okresní soud se letos v lednu s obhajobou předsedy děčínského soudu ztotožnil a žalobu v plném rozsahu zamítl. Žalobci se pak odvolali ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem a ten se odvoláním zabýval dnes, ve středu 25. září. Strany odvolacímu senátu zopakovaly svá stanoviska a rozšířily je. „Na soudu desítky let platilo slovo soudce. Přišel nový předseda, shodil pravidla ze stolu, přivezl si svá pravidla z Teplic. Nejedná jako kolega, ale jako úředník ministerstva, jako vrchnost,“ řekl mluvčí osmi žalujících soudců Štěpán Klapka.

Podotkl, že soudcům nejde ani tak o příspěvek na jidlo, jako spíš o princip hierarchie, respektive subordinace. „Nám nejde o stravenku. Nám jde o to vymezit se proti výkonné moci, která v holínkách rozdupe všechno, co na soudu desítky let platí,“ dodal Klapka. Zdůraznil, že jak si soudci ověřili, na mnoha českých soudech nemají žádné docházkové systémy, ve věci tedy není žádná plošná norma. Dodal, že paradoxně soudce, který si z domova odskočí na soud na kafe a pokec, má po třech hodinách na stravenku nárok, zatímco ostatní, kteří pracují kdekoliv jinde, nikoli.

Ústecký odvolací senát Lenky Jirglové nakonec odvolání žalobců po krátké poradě zamítl. „Odvolání není důvodné,“ shrnula Jirglová. „Opatření předsedy soudu není diskriminační a je v souladu s obvyklou praxí,“ dodala předsedkyně s tím, že to, že jsou na jiných soudech jiná řešení, svědčí o tom, že v Česku v této věci nejsou sjednocené postupy, a záleží tedy na organizačních opatřeních předsedy soudu. Podle senátu předsedovo rozhodnutí nezasahuje ani do zásady svobod a ochrany osobních údajů soudců, není ani projevem vrchnostenství.

Nyní je rozsudek pravomocný, žalobci se ale proti němu ještě můžou dovolat k vyšší soudní instanci.