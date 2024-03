Nastoupit k výkonu trestu odnětí svobody se pravděpodobně nechtělo 42letému muži z Děčínska. Do věznice zamířil v policejním autě.

Pouta. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Michal Bílek

V daném termínu při sčítání lidí za mřížemi muž z Děčínska chyběl. Užíval si svobody ve šluknovském výběžku. Do věznice ho dostala teprve až hlídka šluknovských policistů. Ta muže v pondělí 18. března ve večerních hodinách vypátrala při výkonu služby ve Velkém Šenově.

"Provedenou lustrací policisté zjistili, že je na muže Okresním soudem v Děčíně vydán příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody. Ještě týž den, co byl zadržen, jeho další cesta vedla do vazební věznice, kam jej policisté na základě uvedeného příkazu soudu eskortovali," uvedla mluvčí děčínských policistů Eliška Kubíčková.

