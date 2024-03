Státní zástupce podruhé podal obžalobu v případě nejrozsáhlejšího lesního požáru v historii Česka. Z úmyslného zapálení národního parku České Švýcarsko byl znovu obžalován bývalý strážce parku Jiří L.

Požár v Českém Švýcarsku začal 24. července 2022 a trval tři týdny. Zasáhl více než 1100 hektarů lesa. | Foto: Jiří Sucharda

Podle Seznam zpráv státní zástupce, který podal podruhé k soudu obžalobu minulý pátek, do obžaloby doplnil nová odborná vyjádření a také nové informace o škodách na domech na Mezné, které shořely. „Vyšetřování ve věci bylo po doplnění již skončeno a na obviněného byla ke krajskému soudu podána obžaloba,“ potvrdila Seznam Zprávám náměstkyně ústecké krajské státní zástupkyně Kateřina Doušová. Obžalobu podal státní zástupce už vloni na podzim, ale podle soudů ji bylo třeba dopracovat.

Ve středu 14. února soud rozhodl o prodloužení vazby. Bývalý strážce národního parku Jiří L. je ve vazbě už devět měsíců, a to z obav před útěkem a z pokračování v trestné činnosti. Hrozí mu až 15 let vězení. „Trvám na tom, národní park jsem nezapálil," řekl, když jej naposledy eskorta vedla do soudní síně. V počátku vyšetřování se přitom k zapálení parku přiznal, svou výpověď změnil až v průběhu.

V Českém Švýcarsku začalo hořet v noci na 24. července 2022, oheň se velmi rychle rozšířil z Malinového dolu do dalších částí národního parku v okolí Hřenska. Postupně zasáhl více než tisíc hektarů lesa, tedy přibližně osminu rozlohy národního parku. Na likvidaci požáru se podílelo na šest tisíc hasičů, pomoc přiletěla v podobě vrtulníků a letadel také ze sousedního Německa, ze Slovenska, z Polska, Itálie a Švédska.

Eskorta vedla Jiřího L. do soudní síně letos 14. února: