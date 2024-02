Nepoučitelný 29letý muž skončil za opakovanou jízdu přes zákaz řízení v policejní cele. Dnes jej soud potrestal podmínkou.

Muže chytili za volantem v jeden den v rozmezí necelých dvou hodin. Poprvé na něj narazili v úterý 6. února krátce před polednem děčínští strážníci v Podmoklech. Při kontrole zjistili, že má muž platný zákaz řízení všech motorových vozidel. Muže převezli na obvodní oddělení Děčín - Podmokly, kde mu policisté sdělili podezření pro maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

O necelé dvě hodiny později na něj ale hlídka policistů narazila znovu v ulici Hankova, kdy opět řídil to samé auto. Lustrací policisté opět ověřili, že muž má platný zákaz řízení uložený děčínským magistrátem až do května 2025. Nepoučitelného muže tak zadrželi a eskortovali do policejní cely. „Vzhledem k tomu, že byl podezřelý opakovaně zastaven a kontrolován při řízení motorového vozidla, tak mu následně policisté z obvodního oddělení Děčín – Podmokly rozšířili sdělení podezření z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání o další skutek,“ uvedla děčínská policejní mluvčí Eliška Kubíčková.

Muže do 48 hodin postavili před soud, který ve čtvrtek 8. února rozhodl o podmíněném trestu odnětí svobody a zákazu činnosti.

Není to tak dlouho, kdy soud potrestal za podobný prohřešek jiného muže z Děčína. Ten ve středu 31. ledna ujížděl s platným zákazem řízení a pod vlivem pervitinu policistům přes půl Děčína, v pátek 2. února si vyslechl nepodmíněný trest. Stejně jako u dnešního případu státní zástupci zpravidla navrhují podmíněné tresty. Tomuto muži ale přihoršilo, že jej policisté přistihli se zákazem řízení již poněkolikáté. Navíc to nebyl jeho první střet se zákonem, v trestním rejstříku měl před pátečním jednáním 17 záznamů.

