Příliš dlouho si neužíval lupu muž, který v lednu s pistolí v ruce přepadl čerpací stanici v Dolní Poustevně. Dnes jej zadržela policie, po obvinění jej soud poslal do vazby. V případě odsouzení mu hrozí až deset let vězení.

Policie dopadla muže, který má mít na svědomí přepadení čerpací stanice v Dolní Poustevně. | Video: Policie ČR

Dolnopoustevenskou čerpací stanici měl 57letý muž přepadnout 12. ledna večer, kdy s pistolí v ruce požadoval po obsluze vydání všech peněz. Prodavačka peníze ze strachu o svůj život vydala a muž následně utekl. Mělo jít o desítky tisíc korun. Následné vyšetřování přivedlo rumburské kriminalisty ke konkrétnímu člověku na Děčínsku.

„Vzhledem k tomu, že podezřelý z loupeže měl být ozbrojen střelnou zbraní, byla k jeho zadržení povolána Zásahová jednotka Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje, která jej zadržela v místě bydliště,“ uvedla policejní mluvčí Eliška Kubíčková s tím, že při následné domovní prohlídce policisté nalezli zbraň, která byla při přepadení použita. Zároveň zajistili také část ukradených peněz.

„Policejní komisař zahájil trestní stíhání 57letého muže, kterého obvinil ze spáchání zločinu loupež. Zároveň byl podán podnět k návrhu na vzetí obviněného do vazby, kterému soud vyhověl,“ doplnila Kubíčková. Pokud soud obviněného uzná vinným, může jej poslat až na deset let do vězení.

Zdroj: Deník/Alexandr Vanžura