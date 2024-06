Policejní honičku zažil v těchto dnech Děčín. Pro pachatele to byl nechtěný sportovní trojboj. Když se mu nepodařilo před pronásledujícími policisty ujet autem, ani utéci temnou nocí, rozhodl se před policisty zmizet v Labi. To se mu ale nepovedlo. Po odvážné šipce jeho následný plavecký výkon policisté utnuli varovným výstřelem. Místo medaile za sportovní výkon při trojboji dostal pouta.

Policejní honička na Děčínsku | Video: Policie ČR

V úterý 18. června chtěla kolem třetí hodiny ráno policejní hlídka v Děčíně zkontrolovat osobní vozidlo VW

Co se stalo, popsala policejní mluvčí Eliška Kubíčková. "Policisté se rozhodli provést silniční kontrolu. Jakmile policisté vystoupili ze služebního vozu, řidič sešlápl plyn a začal ujíždět směrem do Děčína po Ústecké ulici. Policisté ihned sedli do služebního vozidla a začali jej se zapnutými majáky pronásledovat."

Řidič nedojel daleko. Z ulice Ústecká odbočil do ulice Převozní, a poté pokračoval dále po travnaté stezce podél Labe až k náspu v Zimním přístavu.

"Na konci náspu byl donucen zastavit vozidlo, vyběhl z něj, a utíkal k řece Labi, do které následně bez váhání skočil a snažil se policistům z místa uplavat. Na opakované výzvy policistů nereagoval. Pronásledovaný muž zareagoval až na varovný výstřel. Vrátil se na břeh, kde jej policisté zadrželi," uvedla mluvčí.

Následný test na drogy detekoval látku amfetamin/metamfetamin. Lustrací policisté zjistili, že 28letý muž má hned tři platné zákazy řízení všech motorových vozidel, nejdelší z nich až do roku 2026.

Ve vozidle s mužem cestoval jeden spolujezdec, který po zastavení vozidla a útěku řidiče zůstal stát u vozidla.