Střelné poranění muže oznámili letos v druhé polovině ledna záchranáři českokamenickým policistům. Ti se případem začali ihned zabývat. Zjistili, že muž se měl poranit sám při neopatrné manipulaci se zbraní malorážkové náboje, podomácku vyrobené, kterou si měl v minulosti zakoupit. Policisté mohli vyloučit další verze, že by si muž zranění způsobil úmyslně, nebo že by na něm měl podíl někdo jiný.

„Policisté zbraň zajistili a podrobili odbornému zkoumání, o jakou kategorii zbraně se jedná a zda ji vlastník vůbec mohl držet. Ve výsledku prověřování zjistili, že předmětná zbraň spadá do kategorie B, podléhající povolení dle zákona o zbraních a střelivu, není registrována a že muž není a nikdy nebyl držitelem zbrojního průkazu,“ uvedla děčínská policejní mluvčí Eliška Kubíčková.

53letý muž je podezřelý z nedovoleného ozbrojování, za což mu hrozí až dva roky vězení, zákaz činnosti nebo propadnutí věci.

Policie připomíná podmínky pro držení střelných zbraní

Zdroj: DENÍK/Libor Běčák• Podmínky pro držení střelných zbraní a jejich nošení na veřejnosti upravuje zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zbraních“). Ten uvádí, že zbraně, které se dají běžně nosit, jsou krátké zbraně kategorie B a D, avšak za podmínky skrytého nošení. Jestliže má fyzická osoba u sebe zbraň kategorie A, B nebo C nebo střelivo do této zbraně, je povinna mít u sebe i zbrojní průkaz a průkaz zbraně.

• Zbraněmi kategorie B jsou například samonabíjecí pistole nebo revolvery. Tyto zbraně lze nabývat do vlastnictví a držet nebo nosit jen na základě povolení, pokud zákon o zbraních nestanoví jinak. Co se týká střeliva do zbraní této uvedené kategorie, může je nabývat do vlastnictví, držet a nosit pouze držitel zbrojního průkazu nebo zbrojní licence. V případě, že má držitel zbrojního průkazu u sebe zbraň, musí mít u sebe zároveň i zbrojní průkaz a průkaz zbraně. Na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném nesmí zbraň nosit viditelně. Dále zbraň nesmí nosit nebo s ní na místě veřejnosti přístupném jakkoliv manipulovat pokud je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím alkoholických nápojů, návykových látek, léků nebo v důsledku nemoci.

• Zbraně kategorie C může nabývat do vlastnictví, držet a případně nosit držitel příslušné skupiny zbrojního průkazu nebo držitel zbrojní licence.

• Mezi zbraně kategorie D patří například plynové zbraně, expanzní zbraně, znehodnocené zbraně, airsoftové zbraně. Nabýt, držet a nosit zbraň této kategorie může fyzická osoba starší 18 let, která je způsobilá k právním úkonům. Nemusí být tedy držitelem zbrojního průkazu. Zbraň kategorie D nesmí její držitel nosit viditelně na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném. Dále zbraň nesmí nosit nebo s ní na místě veřejnosti přístupném jakkoliv manipulovat pokud je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím alkoholických nápojů, návykových látek, léků nebo v důsledku nemoci.

Zdroj: Policie ČR