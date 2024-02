Jiří L. dorazil z vazební věznice k děčínskému okresnímu soudu ve středu krátce po 10. hodině. "Trvám na tom, národní park jsem nezapálil," řekl, když jej eskorta vedla do soudní síně. V počátku vyšetřování historicky největšího požáru se přitom k jeho zapálení přiznal. V průběhu vyšetřování svou výpověď ale změnil. Ani to okresní soud nepřesvědčilo, aby jej propustil z vazby. V té je z obav před útěkem a z pokračování v trestné činnosti.

Vyšetřování požáru nedávno vrátil pražský vrchní soud státnímu zástupci s tím, že má zpřesnit škodu způsobenou požárem. V původní obžalobě byla určena na 350 milionů korun. „Snažíme se splnit ty požadavky, které byly uloženy v usnesení o vrácení. Není to vždy úplně jednoduché, někdy spíš až nad míru problematické. Ale snažíme se to udělat co nejdříve a předpokládám, že by se věc pak znovu zažalovala,“ řekl po středečním vazebním jednání státní zástupce Tomáš Skála. Zároveň nechtěl dát pevný termín, kdy by k opakovanému podání obžaloby mohlo dojít. „Jsme závislí na tom, jak rychle se nám podaří opatřit to potřebné doplnění. A to není vždy tak jednoduché a rychlé, jak bychom si sami přáli,“ doplnil státní zástupce.