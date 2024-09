Rumburští kriminalisté zahájili trestní stíhání 44letého cizince z organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice. Obviněného muže, který řídil obytný vůz, ve čtvrtek 19. září krátce po 10. hodině zkontrolovala cizinecká policie na Studánce. Při kontrole vozu s německou poznávací značkou policisté našli v obytné části 22 cizinců. Ty převaděč převážel pravděpodobně z Chorvatska přes Slovensko a Česko směrem na Německo ve stísněném prostoru, ve kterém se nacházela pouze čtyři sedadla, na podlaze, bez přístupu k jídlu a vodě. Řidiče policisté zadrželi a převezli do policejní cely. Převážené migranty zajistili.

"Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k návrhu na vzetí obviněného muže do vazby. Soudce podaný návrh akceptoval a obviněný byl eskortován do vazební věznice. V případě prokázání viny před soudem obviněnému hrozí trest odnětí svobody až do výše 8 let," uvedla děčínská policejní mluvčí Eliška Kubíčková.

