Další rána pro děčínskou drogovou scénu. Kriminalisté z toxi týmu obvinili čtyři lidi, kteří prodávali na Děčínsku drogy, a přes související případy se dostali až k samotnému výrobci.

Prodej drog. Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock

Historie drogové trestné činnosti sahala až do roku 2019. Na stopu pěstitele konopí kriminalisty přivedlo rozsáhlé šetření, při kterém postupně rozkrývali několik souvisejících případů. Kriminalisté obvinili celkem pět lidí, jednu ženu a čtyři muže ve věku od 23 do 36 let, z nedovolené výroby a jiného nakládání z omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Ti měli nejen marihuanu, ale i extázi a pervitin, prodávat na různých místech v Děčíně. Dva z nich skončili ve vazbě a další tři vyšetřují kriminalisté na svobodě.

„Obvinění měli podle zjištění kriminalistů v období let 2019 až 2024 dodat koncovým uživatelům drog v součtu přes 5,5 kilogramu marihuany, více než 100 gramů pervitinu a téměř devět gramů extáze. V případě odsouzení hrozí obviněným trest odnětí svobody v rozmezí od dvou do deseti let,“ uvedla děčínská policejní mluvčí Eliška Kubíčková.

Svou dlouhodobou práci kriminalisté z toxi týmu završili v těchto dnech, kdy si vyslechl obvinění 36letý muž z Děčínska. Ten měl nejméně od loňska do letošního dubna pěstovat marihuanu ve sklepě, ve speciálně upravených prostorech pomocí umělého osvětlení, vzduchotechniky a dalších věcí potřebných pro výrobu drog. Vypěstovat měl několik desítek kusů rostlin, ze kterých sušením získal přes 1,5 kilogramu marihuany. Částečně ji sám využil a v několika případech nejméně jeden kilogram marihuany prodal dalším lidem. „Při domovní prohlídce kriminalisté zajistili téměř tři desítky vzrostlých rostlin konopí a přes 70 gramů sušiny marihuany. Všechny zajištěné rostliny a látky budou zaslány ke zkoumání s cílem přesného zjištění procentuálního množství THC,“ doplnila Kubíčková s tím, že pěstiteli rovněž hrozí až deset let za mřížemi. Muže stíhají na svobodě.

