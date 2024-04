Bílé obálky a v nich papírky sehrály podle obžaloby hlavní roli v údajném uplácení mezi bývalým majitelem autoškoly Petrem V. a bývalým zkušebním komisařem Radkem Š. Ti si tak měli podle obžaloby předat úplatky zajišťující úspěšné složení zkoušek nezbytných pro získání řidičského průkazu. „Zkušebnímu komisaři je kladeno za vinu přijetí úplatku, za což mu hrozí trest od tří do deseti let odnětí svobody. Provozovatel autoškoly pak měl úplatek zkušebními komisaři poskytnout,“ uvedl státní zástupce Lukáš Otipka.

Nový proces začal na základě nových zjištění z jiného líčení před okresním soudem. „Obžaloba byla podána na základě zjištění, která byla učiněna v rámci trestní věci vedené proti tomuto zkušebnímu komisaři a dalším pěti osobám, kdy bylo zjištěno, že se zkušební komisař mohl dopustit i tohoto trestného činu,“ vysvětlil zahájení další větve kauzy údajného prodávání řidičských průkazů ve Varnsdorfu státní zástupce Otipka.

Zkušební komisař Radek Š. odmítl před děčínským soudem, stejně jako v přípravném řízení, vypovídat. Pouze odmítl vinu. Vinný se necítí ani bývalý majitel autoškoly Petr V., ten odmítl obžalobu jako takovou. „Nepředával jsem žádnou finanční hotovost, už vůbec ne, aby se to týkalo žadatelů ten den skládajících zkoušku. To, co jsem předával, byly pravděpodobně stvrzenky za poplatky úřadu od žadatelů za nějakou předchozí zkoušku. To, co je vidět na kamerovém záznamu, jsou jen bílé papíry. Hotovost to rozhodně nebyla,“ řekl před soudem Radek Š. Ten svou autoškolu provozoval v Mladé Boleslavi a v České Lípě. V Boleslavi nedělali jeho žáci podle jeho slov zkoušky proto, že v tomto městě byla nedostatečná kapacita a podmínky ze strany magistrátu nebyly dobré. Proto si vybral pro skládání zkoušek Varnsdorf a Českou Lípu.

V řidičákové kauze padly loni na podzim první tresty. O uzavření dohody o vině a trestu požádali dva majitelé autoškol Patrik B. a Karel K. „Soud dohody o vině a trestu schválil a vyhlásil rozsudek, obě strany se vzdaly možnosti odvolání a rozsudky tak v pátek nabyly právní moci,“ řekl Deníku okresní státní zástupce Lukáš Otipka. Ten se s oběma obžalovanými dohodl na podmíněných trestech a pokutách. Karel K., který byl odsouzen za podplácení a pomoci ke zneužití pravomoci úřední osoby, dostal na základě dohody tříletou podmínku se čtyřletou zkušební dobou a má zaplatit pokutu 600 tisíc korun. Poloviční pokutu pak má zaplatit Patrik B., který dostal kromě finančního trestu také osmnáctiměsíční podmínku s odkladem na tři roky. Patrik B. byl odsouzen za podplácení.

Kriminalisté pracovali na rozsáhlém případu více než dva roky, na začátku října 2020 zasahovali přímo na varnsdorfské radnici, odkud si odnesli řadu dokumentů. Podle tehdejších informací Deníku si pro řidičské průkazy do Varnsdorfu jezdili nejen lidé z okolí, ale prakticky z celé republiky a policie se o činnost komisařů zajímala delší dobu. Komisaři měli zkoušeným lidem testy, které jsou potřebné pro získání řidičského oprávnění, kontrolovat a zajišťovat tak jejich úspěšnost. Jeden z nich však už zemřel.

Policisté práci zkušebních komisařů monitorovali pomocí kamer a odposlechů. „Autoškoly přihlásily na Městský úřad ve Varnsdorfu žadatele ke zkouškám. Ti ve většině případů ke zkouškám přijeli osobně. Zkušební test vyplnili a nechali si jej zkontrolovat ještě před odevzdáním zkušebním komisařem, který naznačil správnou odpověď,“ popsal vyšetřovatel z hospodářské kriminálky Martin Czepan postup při falšování řidičských průkazů.

