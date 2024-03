Schubert přiznal, že se s obžalovaným bývalým starostou Stanislavem Horáčkem zná dlouhodobě, seznámili se jako obchodní partneři, kdy Horáček dělal ředitele pobočky jedné z bank. Později se znovu potkali až v době, kdy byl Horáček již starostou a Schubert přišel na odbor investic nabídnout úsporných LED lamp veřejného osvětlení. „Naše firma byla vybrána mezi čtyřmi úspěšnými, kteří měli spustit zkušební provoz. Měl jsem radost, že jsme uspěli tam, kde bydlím,“ řekl před soudem Schubert s tím, že následně firma vyhrála výběrové řízení.

Ústecký krajský soud začal projednávat kauzu pronájmu radarů ve Varnsdorfu 9. ledna:

Později byl osloven s poptávkou, zda se nezabývají také měřením rychlosti. WST v tu dobu provozovala podobný projekt v Chotěboři na Havlíčkobrodsku. Podle jeho vyjádření jeden z konkurentů proces měření a především následného vymáhání z automatizoval nelegálním způsobem, kdy se si počítačový program automaticky lustroval majitele aut na ministerstvu dopravy ve jménu pověřené úřednice daného úřadu. „V dubnu 2018 jsme dostali impulz, abychom začali nabírat data. Mělo dojít k propojení několika systémů, které měly umožnit efektivní správu přestupků. Ale k tomu hned od počátku nedošlo,“ vysvětloval Schubert, proč došlo hned ze začátku k tak velkému množství najednou zaslaných přestupků. „Pan Horáček mi řekl, že to budete umět za tyhle peníze, nebo nic,“ řekl na adresu původní dvoumilionové zakázky na měření rychlosti majitel WST s tím, že zakázka byla z jejich pohledu především referencí pro budoucí zakázky.

Po prvním otevření systému s přestupky bylo jasné, že smlouva na dva miliony končí. Právní zástupci firmy i města se obě strany dohodly na tom, že by město mělo změření těchto přestupků zaplatit. „Dnes lituji toho, že mi to zaplatili. Kdyby mi to nezaplatili, tak bych tu dnes nejspíš nebyl,“ řekl před soudem Schubert.

Podle obžaloby měl částečně financovat stavbu rodinného domu Stanislava Horáčka a jeho přítelkyně, která je také obžalovaná. „Tady máte namalovaný barák. Jestli to chcete změnit ze dřeva, půjdu s vámi a překreslíme do systému styrol block. Oslovili mne pak, jestli bych nemohl zajistit alespoň hrubou stavbu,“ řekl k jednomu z hlavních bodů obžaloby. „Nic jsem panu Horáčkovi zadarmo nedal, vše mi zaplatil se svou partnerkou do koruny,“ prohlásil Schubert.

V pondělí 4. března před soudem vypovídala také varnsdorfská zastupitelka Lenka Lanková, jejíž trestní oznámení vedlo až k obžalobě bývalých varnsdorfských politiků a Milose Schuberta. Ta se začala o pronájem hlouběji zajímat poté, kdy do zastupitelstva dorazila žádost na rozpočtovou změnu řešící úhradu velmi vysokých faktur firmě WST. „Tlak na zastupitele, jak hlasovat, stoupal. Vyjadřovala se k tomu i veřejnost a ptala se, proč platíme za každý naměřený přestupek a nikoliv za měsíc: Jakmile se někdo trošku opřel do vedení města, byl zesměšňován,“ řekla před soudem Lanková. Zastupitelé se k informacím začali dostávat až tehdy, když bylo nutné kvůli úhradě faktury na 14 milionů korun pro WST přijmout rozpočtové opatření a změnit rozpočet. „Jak jsem si to dávala dohromady, přestávala jsem věřit tomu, že to není předem připravené,“ má jasno Lanková. Nechápe, proč systém, který se zpočátku ukázal jako nefunkční, nebyl okamžitě po projevení chyb odstaven. Podle jejího názoru zaslání pokuty s odstupem mnoha měsíců není výchovné.

U předchozích jednání již vypovídali bývalý starosta Varnsdorfu Stanislav Horáček a místostarosta Josef Hambálek. Stejně jako Schubert vinu odmítli a popsali případ ze svého pohledu. Hambálek například přiznal, že v době klíčového rozhodování pobýval dlouhodobě v zahraničí.

Více než čtyři roky po zásahu na varnsdorfské radnici začal na začátku ledna soud s bývalým starostou Varnsdorfu Stanislavem Horáčkem, místostarostou Josefem Hambálkem, společností WST a jejím tehdejším jednatelem Milošem Schubertem, bez jehož přítomnosti soud začal, a Evou Petružálkovou. Státní zástupce je obžaloval ze zneužití pravomoci úřední osoby, ze zjednání výhody ve veřejné soutěži, z podplácení a z porušení pravidel hospodářské soutěže v souvislosti s pronájmem radarů ve Varnsdorfu. Všichni obžalovaní svou vinu odmítají.

Podle obžaloby měla získat společnost Water Solar Technology zakázku nezákonným způsobem. „Jedná se o zmanipulování veřejné zakázky tak, aby jako vítězný uchazeč byla vybrána obžalovaná společnost Water Solar Technology. Rovněž byly další nabídky zmanipulované tak, aby nebyly konkurenceschopné vůči nabídce WST,“ řekl státní zástupce Jan Veselý. Horáčkovi s Schubertem hrozí pět až dvanáct let, Hambálkovi dva až osm let a Petružálkové až tři roky ve vězení.

Soud se opakovaně také zabýval zákonností měření, kdy měřící firma měla prospěch z naměřených přestupků. Soudy opakovaně konstatovaly, že takové měření je v rozporu se zákonem, protože ten zakazuje, aby z měření rychlosti měla majetkový prospěch třetí strana. Firma WST přitom dostávala pevně stanovenou odměnu přibližně 300 korun za jeden naměřený přestupek.