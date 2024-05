Těžko pochopitelným případem se zabývají policisté. V Jílovém se neznámý člověk vloupal na zahradu a nalil do bazénu i rybníčku s rybami několik litrů nafty. Několik ryb uhynulo.

V Jílovém uhynulo v rybníčku na zahradě několik ryb. | Foto: Tomáš Straka

V pondělí 6. května vyjeli do ulice K. H. Máchy v Jílovém profesionální, dobrovolní hasiči a Městská policie Jílové k nahlášenému úniku provozních kapalin do vody. Když přijeli na místo, zjistili, že se někdo vloupal na zahradu v zahrádkářské kolonii a nalil větší množství nafty do rybníčku a do bazénu. Na místo tak vyjela také policie. Vzhledem k tomu, že šlo o větší znečištění a došlo také k úhynu několika ryb, přijela na místo také Dekonta hasičů (ekologická havarijní služba), pracovníci Životního prostředí a Povodí Ohře. Hasiči provozní kapaliny odstranili, zamezili dalšímu šíření do okolí a vylovili několik mrtvých i živých ryb. Případ šetří policisté.

