Žena letos koncem května reagovala na odkaz na sociální síti, který vybízel k vyplnění registračního formuláře u investiční společnosti. Po vyplnění telefonního čísla a e-mailu ji kontaktoval údajný manažer investiční společnosti, který jí měl s investicemi pomoci. Žena však měla co do činění s podvodníkem, který ji přesvědčil, aby do svého počítače nainstalovala aplikaci pro vzdálený přístup a další aplikace podle něj nutné pro investování do kryptoměny Bitcoin. Podle pokynů muže žena provedla během následujícího měsíce několik plateb na zahraniční účty v celkové částce téměř 1,5 milionu. Peněz zpět se ale nedočkala, proto vše nahlásila policii.

"Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu podvod. Pachateli v případě dopadení a prokázání viny u soudu hrozí trest odnětí svobody až na 8 let," uvedla děčínská policejní mluvčí Eliška Kubíčková.

Není to poprvé, kdy internetoví podvodníci vylákali z lidí peníze a využili k tomu známé osobnosti. O více než 330 tisíc korun letos přišel 73letý muž z Děčínska, který naletěl falešné internetové reklamě využívající osobnosti Andreje Babiše. I ta lákala k výhodným investicím.

Policisté před podvodnými reklamami s videy se známými osobnostmi varují. Podvodníci využívají profily jak známých zpěváků nebo herců, tak například i známých politiků. Jejich cílem je vždy lidi nalákat a připravit je o peníze. „V žádném případě nikde na základě instrukcí z videa nebo článku neprovádějte svou registraci a nikde neuvádějte své osobní údaje. Pokud investování nerozumíte, tak se mu pokud možno vyhýbejte,“ upozorňují policisté.

