Nepříjemné chvíle zažila 43letá žena z Děčínska v neděli 28. července krátce po půlnoci, když ji po předchozí hádce fyzicky napadl bývalý přítel, který ji pěstí několikrát udeřil do obličeje. Žena byla převezena do nemocnice, zranění si vyžádalo její hospitalizaci. Policisté agresivního muže zadrželi a umístili do policejní cely. Dechová zkouška u něj ukázala 0,76 promile alkoholu. Muže zároveň policisté vykázali na deset dní ze společného obydlí.

"Případ si převzali kriminalisté a 57letého muže následně obvinili z trestného činu ublížení na zdraví. Pokud soud uzná jeho vinu, hrozí mu podle trestního zákoníku trest odnětí svobody v rozmezí od šesti měsíců do tří let," sdělila děčínská policejní mluvčí Eliška Kubíčková.

