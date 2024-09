Muž navštívil svou exmanželku v jejím bytě v pátek 13. září odpoledne. Při návštěvě ji začal vulgárně urážet, pak jí znemožnil se několik minut volně hýbat a přitom jí vyhrožoval s nožem v ruce, že ji zabije. Následně z bytu odešel. V sobotu 14. září se ale situace opakovala. Bez pozvání opět vtrhnul do bytu ženy a opět ji urážel a vyhrožoval zabitím. I když ho žena vyzývala, aby odešel, neudělal to. Až když žena vše oznámila policii, muž z bytu před příjezdem policistů utekl. Hlídka ho však nedaleko zadržela a převezla do policejní cely.

33letý muž je podezřelý hned ze tří trestných činů. „Po provedení všech potřebných úkonů policisté muži v režimu zkráceného přípravného řízení sdělili podezření z přečinů nebezpečného vyhrožování, porušování domovní svobody a omezování osobní svobody. V případě, že bude u soudu uznán vinným, hrozí mu až tři roky za mřížemi,“ uvedla děčínská policejní mluvčí Eliška Kubíčková.

Podobný případ domácího násilí řešili policisté i v Děčíně. Na děčínské policisty se obrátila žena s tím, že její partner ji má opakovaně slovně i fyzicky napadat. K poslednímu útoku došlo v pátek v podvečer, kdy ženu muž opět vulgárně urážel a vyhrožoval jí. „Děčínští policisté s ohledem na vyhodnocení situace, kdy se nepochybně jednalo o domácí násilí a dalo se důvodně předpokládat, že agresor se útoku dopustí opětovně, využili zákonného oprávnění a 33letého muže vykázali ze společného obydlí a jeho bezprostředního okolí na dobu 10 dnů. Po tu dobu se tam nesmí vrátit a ženu žádným způsobem kontaktovat,“ informovala policejní mluvčí.

