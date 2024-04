Policejní hlídky i s psovodem zburcovalo telefonické anonymní oznámení o bombě, která měla být umístěná v truhlárnách v děčínském Dolním Oldřichově. Kdo za oznámením stál, se policistům podařilo rychle zjistit.

Anonym přijali policisté v pondělí krátce před 10. hodinou dopoledne. Okamžitě vyjeli na místo a povolali také služebního psovoda se psem vycvičeným na vyhledávání výbušnin. Nutné bylo evakuovat 71 lidí. „Policejní hlídky s psovodem a se psem prohlédli celý objekt a okolí, včetně prostor odborného výcviku jedné ze středních škol. Žádný nástražný výbušný systém nebo nebezpečný předmět nenalezli. Krátce před 13. hodinou se mohli všichni evakuovaní vrátit zpět,“ uvedla děčínská policejní mluvčí Eliška Kubíčková.

Kriminalisté případ okamžitě začali šetřit a pátrali po člověku, který mohl umístění bomby oznámit. Netrvalo dlouho a policistům se podařilo zjistit, kdo za oznámením stojí. „Během krátké doby, v řádu dvou hodin, se jim podařilo vypátrat a ustanovit dva mladistvé. Kriminalisté provedli další úkony včetně výslechů podezřelých mladíků a následně včerejšího dne zahájili trestní stíhání obou mladistvých, které obvinili z provinění šíření poplašné zprávy ve formě spolupachatelství,“ doplnila Kubíčková.

V případě, že by se jednalo o dospělé, hrozilo by jim od šesti měsíců do tří let strávených ve vězení. Mladistvým však soud ukládá poloviční tresty.

