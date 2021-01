Facebooková stránka, která nese název 2. liga – skupina Sever a Jih nedávno zveřejnila video, ve kterém je přehlídka deseti nejstarších hokejistů jednotlivých skupin. Hokejový Děčín má v této rubrice hned dva zástupce v elitní desítce. Sedmé místo obsadil Daniel Volráb (37 let) a šesté jeho spoluhráč Jan Kaltenböck (38 let). „Video jsem viděl a hodně mě překvapilo, že jsem v takové společnosti. Na svůj věk se rozhodně necítím. Navíc mě tam ostaršili,“ zasmál se zkušený obránce Medvědů. Ten se narodil 23. září 1982, ve videu ale bylo datum narození 4. února 1982.

Kaltenböck odehrál tři zápasy, celkově Děčín stihl čtyři. Připsal si dvě asistence. Bohužel to ale vypadá, že na led se dostane až v dalším ročníku. To už oslaví 39. narozeniny. „Hokej bych hrál klidně ještě dlouho. Samozřejmě musí držet zdravíčko. Na druhou stranu mi hokej bere denně spoustu času. Otázkou je, jak dlouho mi to ještě bude tolerovat má rodina,“ přiznal.

Deset nejstarších hráčů skupiny Sever - video ZDE

Hokeje si v poslední době opravdu moc neužil. Loňská sezóna skončila Děčínu 11. března v probíhající sérii play-off proti HC Řisuty. Během září pak Medvědi odehráli tři duely a přišla dlouhá koronavirová pauza. „To, že loňská sezóna skončila předčasně, nás všechny moc mrzelo. Ta probíhající se ani nerozjela a hned skončila. Budeme si muset počkat na novou, tahle už se určitě nedohraje,“ smutně poznamenal.

Hokejista, který odehrál v dresu Děčína přes 350 soutěžních utkání, se musí ve 38 letech udržovat. „Hokej mi opravdu moc chybí. Strašně se těším, až půjdeme na led. Ale je to ještě hodně daleko. Zatím se udržuji jak se jenom dá. Když se v říjnu zastavila liga, makal jsem šest týdnů v posilovně, protože jsem věřil, že se to ještě rozjede,“ zavzpomínal.

Koronavir zasáhl Kaltenböcka i v pracovním životě. „Vlastním fitness a uzavření našich provozen šlo na řadu vždy jako první. Musím ale říct, že vládní opatření jsou bohužel potřeba. Myslím si, že situace není vůbec dobrý. Pevně věřím, že do léta bude vše lepší a budeme moct zase žít normální život,“ uzavřel vše Jan Kaltenböck.