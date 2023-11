S hokejem začínal 18letý brankář Vojtěch Hambálek ve Varnsdorfu, teď ale patří k hlavním oporám juniorského týmu libereckých Bílých Tygrů, který aktuálně vede západní skupinu extraligy.

Vojtěch Hambálek začínal s hokejem ve Varnsdorfu. Teď chytá juniorskou extraligu v Liberci. Jeho snem je NHL. | Foto: Jan Běhounek

„Samozřejmě jsem nadšený, že nám to takhle jde. Měli jsme tam nějakou sérii výher, což je také dobře. Samozřejmě to vždycky může být lepší. Ale zatím je to super, doufám, že v tom budeme pokračovat,“ zhodnotil aktuální sezonu. V posledním zápase liberečtí junioři porazili na domácím ledě Karlovy Vary 4:3 po samostatných nájezdech.V brance s Hambálkem.

Odchovanec varnsdorfského hokeje začal sezonu opravdu excelentně, v jejím úvodu držel statistiku zákroků na 97 procentech. I díky němu mají liberečtí junioři nejlepší obranu v soutěži. „Osobně jsem spokojený, cítím se skvěle a myslím, že to je na mě v bráně vidět. Začátek sezony se mi povedl, mám sebejistotu. Podporují mě kluci a taky rodina. Hlavně si všechno krásně sedlo,“ zdůraznil. „Samozřejmě tam byly nějaké blbé góly, ale jinak je všechno v naprostém pořádku,“ dodal.

Junioři Liberce mají v letošním ročníku podle jejich brankáře vysoké ambice. „Chceme se dostat do play-off a samozřejmě bychom chtěli zabojovat do titul. Z obou skupin postupují první čtyři týmy do nadstavby, kde se bude bojovat o umístění před play-off. Chceme mít tu pozici co nejlepší, abychom narazili na papírově horší týmy,“ má jasno Hambálek.

Podle 18letého golmana patří k favoritům východní skupiny Kometa Brno, Třinec, nebo Vítkovice.

Jak už bylo zmíněno, Vojtěch Hambálek začal s hokejem ve Varnsdorfu. „Bylo to asi ve třech letech, tehdy tam byl ještě otevření zimní stadion. Paradoxně jsem začal v útoku, ale postupem času jsem zjistil, že mě střílení gólů nebaví. Naopak jsem záviděl brankářům, že mohli gól chytit. V osmi nebo devíti letech jsem se tak přesunul mezi tři tyče,“ zavzpomínal na své začátky na ledě.

Ve svém mateřském klubu vydržel zhruba do 14 let, pak přišel přesun do Liberce. „Tak nějak jsem si uvědomoval, že hokej je pro mě více než koníčkem. Říkal jsem si, že bych se chtěl hokejem živit a to by ve Varnsdorfu rozhodně nešlo. Takže jsme s tátou zkoušeli větší kluby v okolí. V Litvínově to nevyšlo, takže jsme to zkusili v Liberci. Tam jsem se zalíbil a uchytil. Ale bylo to dost náročné,“ přiznal.

Skok to byl pro mladého hokejového brankáře opravdu velký. „Když jsem přišel, byl jsem vlastně tréninkový gólman. Paradoxně jsem měl ale štěstí, že přišel covid a sezona se nedohrála. Začal jsem na sobě více makat, nějak se to všechno sešlo dohromady. Byl to pro mě druhý rok v dorostu a já se dostal v průběhu sezony do brány. Šanci jsem už nepustil a nastartoval tak další část kariéry. Hodně jsem se posunul v čtení hry, zapracovat musím na rychlosti,“ usmál se mladík, který bydlí v Liberci a do Varnsdorfu dojíždí za rodinou.

Hambálkovi zabere hokej opravdu hromadu času, studium si musel upravit. „Tréninky máme kolikrát dvakrát denně. Skloubit to se školou je těžké. Proto jsem teď přešel na dálkové studium, nechtěl jsem se na to vykašlat, chci alespoň to maturitu. Hokeji chci obětovat maximum,“ konstatoval.

Nadějný mladík s maskou už má také za sebou skoro dva roky tréninků s extraligovém A týmem Bílých Tygrů. „Dva roky jsem trénoval pod panem Augustou, ke kterému jsem měl větší respekt. K panu Pešánovi je snad ještě větší. Tréninky s áčkem? Snažím se na to nemyslel, chytám si to svoje. Trenér Pešán k brankářům tolik nemluví, o brankáře se stará pan Láska,“ vysvětlil.

Za tým juniorky bude Vojta chytat ještě dvě sezony. Co bude dál? „Rád bych se samozřejmě dostal do A týmu, největším snem je samozřejmě NHL. Hokej chci hrát pro radost ale rád bych se s ním u živil,“ kouká směrem do budoucna mladý sportovec, který nemá v nejlepší hokejové lize světa vyloženě oblíbený tým.

Jak už bylo řečeno, Hambálek nemá moc volného času. Ale když se najde, má o jeho trávení jasno. „Největším koníčkem je tenis. Odmalička jsem ho hrál na určité úrovni, skončil jsem při přechodu do Liberce. Jinak se ale snažím odpočívat,“ pravil.

Když už se vrací za rodinou do Varnsdorfu zajde na zápas tamních Vikingů, kteří bojují v krajské lize. „Výsledky sleduji, mám tam pořád hodně kamarádů. V minulé sezoně jsem tam ještě pár zápasu odchytal. Můj táta je vlastně trenérem. Když můžu, tak se přijdu podívat na zápas, baví mě to,“ uzavřel vše.