Děčínští hokejisté v letošní sezoně tak trochu překvapují sami sebe. Naposledy doma smázli pražskou Kobru 10:3 a potvrdili čtvrté místo v druholigové tabulce.

Jan Havlíček. | Foto: Jan Beneš, Český hokej

To se před sezonou moc nečekalo, což přiznává i manažer HC Děčín Jan Havlíček. „Naším cílem ale zůstává účast v první osmičce, prostě se chceme dostat do play-off. Dlouhodobější ambice si nedáváme,“ přiznal Havlíček. Už ve středu 13. prosince hrají Medvědi od 18 hodin těžké utkání ve Vrchlabí.

Poslední utkání proti Kobře a výhra 10:3 vám určitě udělala radost, ne?

Samozřejmě, po takovém zápase nemůžeme být nespokojení. Na co jsme sáhli, to se povedlo. Věřím, že si zápas užili jak hráči, tak diváci.

Zdroj: DENÍK/Jaroslav Zeman

V tabulce držíte čtvrté místo, to je asi nad očekávání, ne?

To máte pravdu, před sezonou jsme takhle vysoko nekoukali. Daří se nám, postavení v tabulce je dobré, kluci předvádí parádní hokej. Jen bych si představoval větší divácké návštěvy?

Proč podle vás nechodí na vaše domácí zápasy více diváků? Konkurenci máte v Děčíně prakticky jenom v basketbalu…

Sám nevím, čím to je. Přitom minulý rok byly ty návštěvy vyšší. A to jsme do prosince nehráli moc dobře. Snažíme se to nějak nakopnout, kluci točí videopozvánky, neustále se snažíme diváky nalákat. Uvidíme, jak to půjde dál.

S jídlem roste chuť. Nerostou vaše ambice s tím, jak se sezona vyvíjí?

Nekoukáme někam daleko, soustředíme se na na nejbližší zápas. Tříbodový systém je ošidný, nepodaří se pár zápasů a můžeme se propadnout. Naším cílem je první osmička a účast v play-off.

Vyhrabali se ze šíleného stavu. Velkolepý obrat se ale nepodařil

Co zdobí letošní tým, který před sezonou omladil?

Kluci do zápasů přenáší to, co dělají v tréninku. Je tam velká soutěživost. Nikdo si nedovolí nic vypustit. Kolikrát jsme otočili nepříznivý vývoj zápasu. Kluci si věří a zvyšují si sebevědomí.

Jste asi rád, že se vám povedl před sezonou tah s novým trenérem Davidem Švagrovským, viďte?

Já si myslím že David, ale i Michal Oliverius, odvádí parádní práci. Klukům na ledě dávají neskutečný servis. Jak v trénincích, tak zápasech.

Před sezonou jsme se bavili, že budete mít díky Petráskovi a Lavingerovi silný brankářský tandem. A to se potvrzuje.

U Michaela je to hlavně o jeho zdravotním stavu, tam byl velký otazník. Zatím mu všechno drží tak, jak má. Pokud je fit, předvádí parádní výkony. Věřím a přeju mu, ať mu to dlouho vydrží. U Lukáše jsem rád, že k tomu takhle přistoupil. V Petrasovi vidí zdravou konkurenci, trenéři mezi ně rovnoměrně zápasy rozkládají. Kluci jsou pak odpočatí. Oba samozřejmě musím také pochválit.

Jak na tom jsou aktuálně vaše mládežnické týmy?

V poslední době nás potěšili mladší žáci, kteří postoupili do nadstavby z prvního místa a jako jediní v republice neztratili ani bod. Na druhou stranu je ta práce s mládeži jak na vlnách. Neustále pracujeme na tom, abychom měli dostatek děti a zvyšovali členskou základnu. Pořádáme například kurzy bruslení pro základní školy. Točí se nám tady hodně dětí. Pracujeme na tom, abychom jim hokej představili, ukázali a přesvědčili je, aby si vybrali právě nás.