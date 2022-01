Následoval duel v Lomnici, kde Varnsdorf prohrál těsně 3:2. V dalším domácím zápase to ale zase bodově vyšlo, Varnsdorf porazil Frýdlant 5:1. „Zápas s Frýdlantem nám vyšel na výbornou. Navázalo se na dobrý výkon z minulého zápasu a pomohla nám také nedisciplinovanost hostujícího týmu. Odehráli jsme dobrý zápas především z defenzivní stránky, kdy se nám dařilo zastavovat útoky hostů a přecházet z toho do rychlého přečíslení. Vyzdvihl bych ještě našeho brankáře Petra Káchu, který podal fantastický výkon,“ zdůraznil Žďánský.

Vikingové jsou sice stále poslední v tabulce, na předposlední Českou Lípu ztrácí tři body, na pátý Frýdlant šest bodů. „Série bez výhry byla dlouhá. Vždy je to nepříjemné, když máte dlouhou sérii proher a je to znát i na psychice. Často jsme měli dobře rozehrané utkání, ale do vítězného konce se nám to dotáhnout nepodařilo. Vytváříme si poměrně hodně šancí, ale jsme málo produktivní. Vždy rozhodnou naše hrubé chyby a soupeři jsou kvalitní, takže naše chyby častokrát potrestají. Někdy i během tří minut a to rozhodne celé utkání,“ ohlédl se varnsdorfský útočník.

Hokejový Varnsdorf prahne po vyšších příčkách, šanci na nápravu ještě máme. Byly ale dosavadní výkony zklamáním? „Neřekl bych, že to je úplně zpackaná sezona. Ještě je dost zápasů na to, získat nějaké body. Stále můžeme ukázat to, co umíme. Samozřejmě není příjemné se podívat na tabulku a vidět jak se pohybujete na dně, ale musíte hledat i nějaká pozitiva. Musíte koukat i na to, jak se postupně zlepšuje nebo nezlepšuje celková hra týmu. Tady musím říct, že ta naše se postupně zlepšuje. I když to třeba není vidět na výsledcích, tak kolikrát odehrajeme dobré vyrovnané utkání, kde nám zase trošku toho štěstíčka chybí,“ pokýval hlavou.

Špatné výsledky by zrovna na covidovou pauzu neházel. „Ta pauza nás zásadně neovlivnila. Chodili jsem alespoň na suché tréninky, když to bylo možné. Ale celkově v tom covid roli nehraje. Pandemii jsem prožíval podobně, jako většina ostatních lidí. Nemohlo se sice trénovat pravidelně, ale když to šlo, tak jsme se scházeli na suchý trénink. Jinak to bylo stejné jako běžný život. Očkování? Ano, jsem,“ prozradil.

Žďánský je děčínským odchovancem, právě s Děčínem hokejový Varnsdorf spolupracuje. Jenže letos se druholigovým Medvědům vůbec nedaří, aktuálně hrají o holou záchranu ve třetí nejvyšší soutěži. „Nekouká se mi na to dobře. V Děčíně jsem prožil spoustu let a není příjemné vidět, jak se trápí. Zápasy a výsledky sleduji pravidelně. Doufám, že se klukům začne dařit a přeji jim hodně štěstí jak ve zbytku sezóny, tak i v těch budoucích ročnících. Myslím, že fakt, že se Děčínu nedaří, se na nás nijak neodráží. Je to sice nemilá situace, ale my se soustředíme na naše zápasy a naši hru a to samé dělají oni, takže nějaký vliv to na nás úplně nemá,“ konstatoval.

Co vůbec dělá hokejový útočník Varnsdorfu, když není zrovna na ledě? „Baví mě snad každý sport. V zimě je to především hokej, kterému se věnuji, ale přes léto si jdu kdykoliv zahrát třeba tenis, fotbal, volejbal a mnoho dalších aktivit. Živí mě práce, kterou mám ve Varnsdorfu, takže nemusím nikam dojíždět a nemám problém stíhat jak tréninky, tak jiné aktivity,“ prozradil o svých dalších aktivitách.

Krajská liga teď pojede ve velkém tempu. „Naším cílem je samozřejmě získat co nejvíce bodů, aby jsme se odrazili ze dna tabulky, protože si upřímně myslím, že naše hra není tak špatná, abychom byli poslední,“ dodal Martin Žďánský.