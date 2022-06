Co vás přimělo finančně podporovat právě Slovan? Proč ne třeba Kladno nebo nějaký klub z vašeho regionu?

Oslovila mě možnost vstoupit do klubu jako podílník. Být tedy spolutvůrcem chodu klubu. Kladno jsem také podporoval, nicméně to není v současnosti klub otevřený ke kooperaci. Většina klubů má dnes problémy s financováním. Slovan se do této situace dostal v roce 2013 a jenom díky, a musím to tak nazvat, obětavcům zůstal v 1.lize. Popravdě řečeno, pokud ústecké podnikatelské prostředí pochopí nastalou situaci v celém ústeckém sportu, pak se můžeme společně někam posunout. Věřím, že i po mém vystoupení na zastupitelstvu město pochopilo situaci a ve spolupráci s místními firmami přehodnotí současnou podporu sportů. Bez této společné podpory nemá do budoucna žádný sport v Ústí nad Labem šanci významně dlouhodobě uspět.

Vlastníte 20 procent klubu. Podílíte se i na jeho chodu, nebo toto necháváte v kompetenci vedení a spíše "sledujete zpovzdálí"?

Jak jsem naznačil, chci být spolutvůrcem. Mimo podnikatelské aktivity jsem i studovaný trenér s bohatou praxí, hokeji rozumím, tak někdy mluvím i do systému vedení. Nicméně můj hlas je pouze poradní, respektuji rozhodnutí trenérů a sportovního úseku. Věnuji se také ekonomice klubu, kde vše konzultuji především s vedením. Já osobně se soustředím především na práci kolem vizí a blízké budoucnosti spojené s podporou klubu. Letos se nám podařilo v souvislosti s provozováním zimního stadionu najít dalšího partnera ve společnost Střída Sport. V klubu máme společné plány se zimním stadionem, kde nás čeká hodně práce, na kterou se těšíme a chceme být v této oblasti hodně aktivní. Zimní stadion využívá nejenom hokej a krasobruslení, ale i široká veřejnost a proto chceme být spolehlivým partnerem a spoluhráčem pro město Ústí nad Labem, které zimní stadion vlastní

Co jste říkal na letošní výkony, Slovan rozhodně nehrál špatně…

To chce trochu delší rozbor. Bohužel se nám sešlo mnoho věcí, které Slovan nemohl ustát. Ano, mužstvo několikrát v sezoně dokázalo svou sílu, kdy jsme porazili týmy z horních pater tabulky, včetně finalistů 1. ligy, Vsetína a Jihlavy. Bohužel jsme nedokázali porážet týmy kolem sebe. Jsou tam i objektivní příčiny jako zranění a podobně, ale na to se nemůžeme vymlouvat. Ani spolupráce s Mladou Boleslaví nebyla v letošní sezoně ideální. Dále jsem bohužel viděl i chyby ve vedení zápasů a často jsme se o tom bavili. V našem úzkém kádru se hrálo na minimální počet hráčů, kteří pak neměli sílu na oslabení a hlavně přesilovky. Největší problém jsem viděl v mentálním vedení, kdy jsme se začali v průběhu sezony soustředit pouze na záchranu. Hráč hraje od začátku pod tlakem, soustředí se pouze na slovo sestup a tím se utápí ve strachu. Určitě hrana úspěchu a neúspěchu byla v letošní sezóně hrozně tenká. Sestupovala rovnou čtyři mužstva. Stačilo uhrát v základní části o šest bodů více a čekaly by nás zápasy play-off. Ty potřebné body jsme promarnili v listopadu a prosinci právě s kluby kolem nás.

Na 1. ligu jste pracovali dlouhodobě s podprůměrným rozpočtem, což se určitě odráželo i v hráčské kvalitě…

Ano, ale to souvisí celkově s nastavením společnosti. Ústecký kraj, město, místní podnikatelé, fanoušci. Dovolím si mluvit natvrdo. Život v Ústí nad Labem je v médiích prezentován, jako sociálně slabý s mnoha problémy. První, co bych si přál v Ústí nad Labem, je změna pohledu na sport. Sport spoluvychovává naše děti, formuje jejich charakter. Každý klub pracuje celý den a snaží se naučit děti, jak přijmout prohru, najít v nich jejich silné stránky, naučit je hrát fair play, přimět je přijmout odpovědnost za svoje rozhodnutí, naučit je bojovat pro dosažení jejich snů. Sport si prostě zasluhuje podporu výrazně vyšší. Podpora sportu je zároveň marketing města a kraje. Bohužel bez peněz se sport dělat nedá. Přímá dotace do sportu pomáhá, ale důležitější je podpora nepřímá, tedy komunikace s podniky v regionu ve prospěch právě sportu.

Můžete to rozvést?

V regionu je spousta velkých podniků a je třeba je přimět ke společenské odpovědnosti ke sportu, který je dlouhodobě podfinancovaný. Tady prostě musí přijít silný signál od politiků nutnosti regionu vracet právě v této oblasti. Životní prostředí, zábava pro lidi, lepší podmínky pro život, a tak podobně. Příkladem může být Třinec, kde je sport prostě sociální program. Zároveň pak fanoušek cítí hrdost na svoje město potažmo region a je ochoten podpořit svůj klub.

Co tím máte na mysli?

Příjem ze vstupného je významná část rozpočtu. Hrdý fanoušek pochopí, že chodí na hokej za zábavou a je ochoten zaplatit odpovídající vstupné. Pokud chceme zpět do Chance ligy, potřebujeme rozpočet jako mají ostatní kluby, a to je cca 30 až 50 milionů, nikoliv 15 milionů, za které Slovan dlouhodobě hraje. Přesto bych si přál, aby se podpora sportu přiblížila podpoře kultury. Sport a kultura je společná výchova. Ovšem sport pracuje s daleko větším aparátem, a to hlavně v mládeži, kde se denně stará o stovky dětí. Podpora města činí v našem rozpočtu přibližně 28 procent. V letošní sezoně jsme zpět na nájmu zaplatili městským službám přibližně 2 miliony korun. Naši partneři musí městu platit za pronájem reklamy na zimním stadionu, takže klub přichází o další zdroje. Pak se musím ptát sám sebe, proč sem moje osoba dává 5 milionů ročně?

Po pádu do 2. ligy bude pro Slovan těžší shánět finance. Bude vaše podpora platit i pro nadcházející sezónu?

Ano, nejsem člověk, který se vzdává. Dal jsem panu Evanovi slib, že ještě vydržím, ale jak jsem na zastupitelstvu řekl, očekávám pochopení města a jeho významnou podporu a spolupráci.

Do Děčína odešel bývalý jednatel Slovanu Jiří Zdvořáček, který je také spoluvlastníkem klubu, jste v kontaktu?

Ve Slovanu zůstali pouze opravdoví srdcaři, a to se netýká pouze Jiřího Zdvořáčka, ale i některých hráčů. Jiří Zdvořáček jako třináctiprocentní vlastník už vlastně Slovan dva roky nepodporuje. Je to jeho osobní věc, ale psát že je Slovan jeho srdcovka a pracovat v průběhu sezony pro jiný klub je minimálně zarážející. Nikdy se nedá v klubu na všem shodnout, ale osobní zájmy musí jít stranou před zájmy klubu, kde každý musí potlačit své vlastní ego, pokud jde o týmovou práci pro Slovan. Samozřejmě jsme na poslední valné hromadě Jiřího Zdvořáčka oslovili, ale odmítl s tím, že Slovan je stále v jeho srdci a že Slovanu fandí. Obrázek si musí udělat každý sám.

Rozhodlo o vaší podpoře i působení Vladimíra Evana ve Slovanu?

Samozřejmě, Slovan drží při životě pár lidí, bez nichž bych zde nebyl nejenom já, ale hokej vůbec. Je smutné číst urážky na jejich práci. Slovan drží nad vodou zhruba pět lidí, oproti velkým klubům, kde díky velkým rozpočtům pracují desítky lidí. Ano, jména Evan, Čaloun, Štěpánek jsou důvodem, proč tu jsem.

Když zmiňujete Jana Čalouna a Martina Štěpánka, jak vidíte novou trenérskou dvojici?

Trenéry jsme vybírali společně. Kdo je v Ústí víc, než vítěz olympiády či mistr světa? Tihle kluci jsou pořád vzorem pro děti, jsou místní, pracují zde s mládeží. Byli pro nás jasnou volbou.

Oblíbený Miroslav Mach v Ústí skončil, proslýchá se, že už během sezony měl tři nabídky z jiných klubů. Je to pravda?

Míru Macha znám osobně z Kladna, i on byl důvodem, proč jsem šel do Slovanu. Bohužel jeho jasné signály jít jinam nešlo přehlížet. Dále jsme chtěli prostě změnu. Míra je impulzivní trenér, kterého mám rád. Bohužel z něj bylo cítit, že mu dochází mentální síly. I on potřebuje změnu či aspoň pauzu. Já osobně mu vyčítal přesilovky, defenzivní pojetí hry a mentální přípravu týmu. On sám dobře ví, že příště to bude třeba dělat jinak. To je prostě sport, nelze jen vyhrávat. Já mám Míru Macha dále jako kamaráda, věřím, že se k nám zase vrátí, ale teď prostě potřebujeme změnu. A opakuji, Čaloun a Štěpánek jsou skvělá volba. Kluci mají jasnou vizi, jak to chtějí dělat, mají vysoké ambice, chtějí hrát atraktivní hokej plný pohybu a na to se těším. Oni jsou i poselstvím do juniorů, že kdy jindy makat a proniknout do A-týmu, než teď, kdy jsou tam trenéři mládeže.

Jan Čaloun nastínil jasné cíle Slovanu, i když si uvědomuje velkou konkurenci např. Znojma, Chomutova nebo Tábora. Co vy na to?

Slovan prostě patří o ligu výš. Ovšem na tom musí mít zájem celý region. Městem počínaje a fanouškem konče. Matematika je jasná, pro postup z 2. ligy je potřeba rozpočet 20 až 30 milionů korun. Pro aktivní hru v 1. lize pak 30 až 50 milionů. Bohužel je to tak. Jinde to jde, mají podporu regionu. To vše se zde musí změnit, pak budeme rádi plnit onen sociální program. Budeme vychovávat mládež, budeme dávat radost a zábavu lidem. Teď je čas spojit síly za celý region. Ústí prostě není sociálně slabý region plný kriminality. Pojďme společně ukázat republice, že je to jinak. Bez urážky, rozpočet města a kraje na to prostředky bezpečně má, jen to pochopit.