Pane předsedo, co je nového u týmu mužů, který bude hrát krajskou ligu?

Máme nového trenéra, přišel k nám Karel Horák z Děčína, který naposledy trénoval Českou Lípu. S ním by měli přijít dva děčínští hráči a také brankář Petr Kácha.

Vy jste avizoval, že máte příliv německých hráčů. Co to způsobilo?

Způsobil to fakt, že v Jonsdorfu zavřeli zimní stadion. Lepší hráči, kteří tam hráli, by se měli přesunout k nám. Řešíme jejich hostování a přestup. Vypadá, že kádr je poměrně široký. Zůstali v něm naši mladíci, naši zkušení hráči. Teď se k nim přidali zmíněné posily.

Takže jaké budou ambice mužského týmu?

Neslibuji si, že bychom měli krajskou ligu vyhrát. Věřím, že bychom mohli hrát slušné a vyrovnané zápasy, které se budou líbit divákům. To je pro mě takový hlavní cíl. Hlavní je, aby si naší mladší kluci měli s kým zahrát a postupně mohli získávat zkušenosti.

Nebudete mít tedy německé posily v mládežnických týmech?

Ano. Už tady máme nejmenší děti. Jsou u nás spokojení, přeci jen je u nás hokej na vyšší úrovni, než tomu bylo v Jonsdorfu. Rodiče to berou vážně. Jsme za to rádi. Akorát by se nám hodilo, kdyby přišli větší děti, jako mladší a starší žáci, nebo dorost.

Přesto je to dobrá zpráva, dětí není nikdy dost.

Určitě to vnímáme pozitivně, to je jasné. Naším úkolem je teď dostat k nám další hráče z Německa. Spádová oblast se nám rozšíří

Pojďme konkrétně k mládeži. Jaké kategorie letos vyšlete do boje?

Máme druhou, třetí a čtvrtou třídu. Pak také mladší a starší žáky a také dorost. Víceméně nám chybí juniorka. Naši junioři už hrají za muže, někteří ještě hostují v jiných klubech, aby si mohli zahrát ve své kategorii. Třeba v České Lípě.

Máte nějaké hráče, o které je zájem ve větších klubech?

Ano. Liberec si například vytáhl Radima Růžičku, staršího žáka, který dal v předminulém roce 110 branek! Logicky se tak posunul výš, přejeme mu v dresu Bílých Tygrů hodně štěstí. Chomutov zase oslovil našeho nejlepšího střelce a klíčového hráče našeho dorostu. My takové přesuny podporujeme a kvitujeme.

Jak pracujete s náborovými akcemi?

Ve spolupráci s hokejovým svazem u nás ve středu 25. září proběhne tradiční akce Pojď hrát hokej. Je to takový vrchol. Přes léto jsme měli hromadu menších akcí v okolí. Ve Varnsdorfu se konala 12. září akce Sportuj s námi, kde jsme nemohli chybět. My se snažíme být v náborech aktivní, nese to své ovoce. Dětí máme dost, hlavně v nejmenší kategorii. Bez toho to nejde.

Takže se vaše členská základna vesele rozšiřuje, je to tak?

Je to tak. V současnosti máme stovku aktivních dětí. Máme krásný zimní stadion, bohužel nám přestává stačit naše zázemí. Takže budeme jednat s městem o dostavbě šaten. Aktuálně se tam opravdu nevejdeme. Musíme tedy město pořádat o projekt rozšíření zázemí. Bude to složitá věc. Ale rosteme a s námi prostě musí růst i zimní stadion.