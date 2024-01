Děčínští hokejisté vstoupili do další části sezony tou správnou nohou. Na domácím ledě porazili Vrchlabí 8:4 a v tabulce se posunuli na čtvrté místo tabulky před Letňany, které doma padly s Ústím nad Labem.

Hokejisté Děčína. Ilustrační foto. | Foto: Akim Nguyen

„Viděli jsme vyrovnaný zápas, výsledek neodpovídá průběhu zápasu. Měli jsme lepší vstup do zápasu a zaslouženě vedli. Za stavu 2:0 jsme z toho ale paradoxně vypadli a trochu přestali hrát. Soupeř toho využil a srovnal. Vrchlabí má obrovskou sílu na přesilovce, což se opět potvrdilo,“ začal s hodnocením vítězného utkání David Švagrovský, trenér HC Děčín.

Po dvou třetinách byl stav 2:2, v té poslední nasázeli domácí do hostující klece hned šest kousků. Dvakrát to bylo do prázdné branky. Utkání bylo prošpikované častými tresty, oba týmy využily několik přesilových her. Děčín udeřil třikrát, Vrchlabí dvakrát. Výborný večer prožil útočník Jan Smola, který zapsal šest kanadských bodů za čtyři góly a dvě nahrávky.

„Zápas jsme nicméně zvládli takticky, byli jsme na soupeře připraveni, kluci plnili na sto procent to, co jsme si řekli. Před třetí třetinou jsme nabádali kluky, aby věřili v sami sebe, v týmovost a charakter kabiny. Důležité bylo udržet disciplínu, utkání bylo rozbité mnoha přesilovkami. Byli jsme v tomto ohledu nakonec chladnější, což se nám vyplatilo, protože jsme to urvali právě v početní výhodě. Vše vylo podpořeno výborným výkonem našeho brankáře. Jsme hodně spokojeni,“ zdůraznil děčínský kouč.

„Dnešní zápas jsme nezvládli. Omlouvám se, ale více bych se k tomu nechtěl vyjadřovat. Sedneme si v kabině, rozebereme si to a doufám, že od příštího utkání to bude lepší,“ stručně pravil nespokojený trenér Vrchlabí Petr Hlaváč.

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fhokejdecin%2Fposts%2Fpfbid02tkVYp3g6QgkRkLcqsoHUCNY66pRjHYG3niDZ33rFVty9bTX9rCB1hGCMYScoZpeql&show_text=true&width=500" width="500" height="391" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe>

V sobotu 20. ledna Děčín jede na led třetí Příbrami. „Opravdu si vážíme vítězství nad Vrchlabím, je to opravdu silný tým. Věřím, že nám to pomůže do dalších zápasů,“ dodal David Švagrovský.

HC Děčín - Stadion Vrchlabí 8:4 (1:0, 1:2, 6:2)

Branky a nahrávky: 16. J. Tůma (Smola, Faigl), 27. Jouza (D. Tůma, Faigl), 49. Smola (Charvát, Jursa), 53. Smola (J. Tůma, Faigl), 54. Bartoň (Faigl, Smola), 56. Smola (Parshakov), 59. Smola (Jursa), 60. Charvát (Jursa, Parshakov) – 28. T. Bláha (Tatar, Moník), 40. P. Urban (Kastner, Chrtek), 57. Kastner (P. Urban, D. Sýkora), 58. Tatar (T. Bláha, Abraham).

Rozhodčí: Domský – Žídek, Hlinka. Vyloučení: 9:14. Využití: 3:2. V oslabení: 1:0. Diváci: 338.

HC Děčín: A. Horák (Skokan) – Vl. Brož (A), Bartoň, Loukota, Charvát, A. Starý, Hercík, Petrásek – D. Tůma (A), Faigl (C), Jouza – Smola, J. Tůma, Jursa – Parshakov, P. Hruška, Chovanec – Nowák.

Tabulka nadstavby A: 1. Chomutov 72, 2. Tábor 72, 3. Příbram 67, 4. HC Děčín 56, 5. Letňany 55, 6. Vrchlabí 51, 7. Mostečtí Lvi 44, 8. Ústí nad Labem 36.