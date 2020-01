Asi nejdůležitější zápas čeká ústecký Slovan, jenž v domácím prostředí přivítá prostějovské Jestřáby. Ti zatím drží desátou příčku, tedy poslední postupovou do předkola play-off. Oba týmy dělí 15 bodů a pokud chtějí Ústečtí pomýšlet na účast ve vyřazovacích bojích, měli by domácího prostředí využít naplno.

„Takhle vysoko zatím nekoukáme, musíme jít zápas od zápasu, jako první se chceme dostat před Benátky, které jsou nejblíž nad námi,“ řekl před zápasem asistent trenéra Ústí nad Labem Jaroslav Roubík. „Prostějov je kvalitní tým a čeká nás těžké utkání. My musíme především dobře bránit a proměňovat naše šance, abychom potěšili i diváky a získali nějaké body,“ předeslal.

Počítat nejspíš ještě nebude moct s obráncem reprezentační dvacítky Karlem Klikorkou, pokud by Češi nezvládli včerejší večerní čtvrtfinálový duel proti Švédům. „To je asi nereálné, navíc nevíme, v jakém stavu je defenziva Mladé Boleslavi, které patří,“ řekl Roubík.

Ústečtí letos s Prostějovem prohráli 4:5 a 4:5 po nájezdech, zlomit nepříznivou bilanci mohou v sobotu, start na ústeckém zimním stadionu je v 16 hodin.

Neméně důležitý souboj čeká také na sousední Litoměřice, které se vinou zranění a absencí způsobených účastí reprezentantů do 20 let na MS propadly až na pátou příčku. Hrát navíc budou na ledě sedmé Slavie Praha, která už ale ztrácí jen dva body. Ani zde trenéři nevěří, že by v případě čtvrtfinálového neúspěchu reprezentace mohli počítat s rozšířením sestavy.

„Je to moc narychlo, nepředpokládám, že by se tento scénář naplnil,“ řekl jeden z dvojice litoměřických trenérů Daniel Tvrzník. „Pro nás je důležité, aby se uzdravil alespoň jeden z dvojice obránců Kukla – Jebavý. Dále je nutné navázat na výkon proti Chomutovu, kde jsme odehráli dobrý zápas a o body přišli trochu smolně.“

Velmi těžký start v roce 2020 čeká na druholigové týmy. Děčínští Medvědi hrají od 17 hodin na ledě druhé Dvora Králové, o půl hodiny později hostí poslední Bílina suverénně první Vrchlabí.

„Očekávám, že Dvůr Králové bude hrát svojí nátlakovou hru plnou osobních soubojů. Domácí budou hodně bruslit a budou se tlačit do branky.

Musíme dobře bránit už ve středním pásmu, rozebírat si je a sami držet kotouč na holi,“ má jasno děčínský kouč Jaroslav Hašek. „Tréninků jsme neměli zase tolik. Na zimáku bylo hodně turnajů a nebyl prostor tolik potrénovat jak bychom asi chtěli. Pár tréninků bylo,“ utrousil kouč, který stále nemá kompletní kádr. „Stále nám chybí Oliverius, Zicho má pohmožděnou ruku a Dorner má problémy s třísly,“ dodal Hašek.