„Povedl se nám vstup do zápasu, relativně brzy jsme dali tři branky. Celé utkání jsme měli pod kontrolou, navíc jsme se dokázali prosadit i střelecky. Podle mého zasloužené vítězství,“ řekl asistent ústeckého kouče Martin Štěpánek.To jablonečtí Vlci se v této sezóně trápí. S patnácti body se krčí na čtrnáctém místě.

„Brankový rozdíl je velký, soupeř byl jednoznačně lepší. Nemůžeme se srovnávat s týmem, ve kterém hrají profesionální hráči. Je to na nich vidět, jezdí, jsou nabruslení, mají výborné dovednosti, jsou na tom líp. Z devíti gólů jsme dostali sedm po individuálních chybách. To je špatně. Ale srovnání s takovouto konkurencí je těžké. Je dobře, že systém soutěže je takový, že se po novém roce týmy rozdělí na dvě skupiny,“ přiznal Jan Šuráň, kouč Jablonce.

Výhru 9:2 bral Chomutov, který kraloval v Chebu. „Vyhráli jsme a dali hodně gólů, což bylo pozitivní. Ovšem znovu jsme udělali spoustu chyb směrem dozadu a můžeme děkovat pouze brankáři. Ještěže Cheb toho proměnil tak málo, protože směrem dozadu jsme nebyli vůbec dobří. Ale byli jsme produktivní a body bereme,“ podotkl Kamil Koláček, kouč Chomutova.

Po čtyřech zápasech bez výhry zabral Děčín. Medvědi doma v důležitém utkání porazili Řisuty 5:3. Za vyrovnaného stavu utkání dvěma rozsekl Michal Trávníček. „Čekali jsme velmi těžké utkání a to se na sto procent potvrdilo. První třetinu jsme sice vyhráli 1:0, ale soupeř měl minimálně tři, čtyři šance, které pochytal Lukáš Lavinger. Řekli jsme si k tomu něco v kabině o přestávce, ale hned v prvním střídání jsme po další chybě dostali branku. Jako by nás tato situace nakopla, začali jsme dělat věci, které jsme si řekli před utkáním. Dali jsme dvě branky, měli další dvě, tři velké šance, ale znovu nás zklamala koncovka. Myslím si, že kdybychom dali čtyři góly, utkání by skončilo naší vyšší výhrou, ale místo toho jsme dělali chybu za chybou a soupeř srovnal. Naštěstí jsme stačili do konce druhé třetiny opět strhnout vedení na naši stranu. V poslední třetině to byl takový opatrný hokej, kdy jsme zásluhou Michala Trávníčka navýšili skóre. Byl to takový nemastný, ušmudlaný výkon, ale máme tři body, které jsme strašně moc potřebovali,“ oddechl si Tomáš Mareš, kouč HC Děčín.

Tři cenné body hlásí Mostečtí Lvi, kteří vyhrála na ledě Klatov 3:1. V tabulce jsou devátí.