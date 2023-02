„Jeli jsme pro tři body, takže jasná spokojenost,“ řekl na úvod Tomáš Mareš, kouč HC Děčín. Ten měl v Chebu kvůli nemocemi a zraněním velké problémy se sestavou. „Jeli jsme ve čtrnácti hráčích, kluci ale opět ukázali charakter, neboť jsme prohrávali 0:2. Po první třetině to na vítězství vůbec nevypadalo, protože jsme jí opět odehráli strašně. Z naší strany tam nebylo vůbec nic," zakroutil hlavou.

Od druhé dvacetiminutovky se ale Děčín zvedl, díky Tůmovi a Brožovi srovnal na 2:2. V poslední části pak vítěznou trefu zařídil David Černý, výsledek pak střelou do prázdné chebské klece kosmeticky upravil Faigl.

„Vše jsme si v klidu řekli o přestávce a od druhé třetiny se výkon mužstva zvedl o sto procent. Za ty dvě třetiny jsme si zasloužili vyhrát a shodou výsledků našich soupeřů v boji o předkolo play-off jsme se zase o kousek našemu cíli přiblížili. V pondělí dostanou hráči volno, aby se někteří dali do kupy a od úterý jdeme do dalšího zápasu, který chceme vyhrát za tři body. Velký dík rovněž patří početné skupině našich fanoušků, kteří nás přijeli povzbuzovat i do dalekého Chebu," dodal Mareš.

Medvědům nahrály ztráty Benátek a Písku, na druhé místo ztrácí Děčín pouhé dva body. Navíc odrazil snahu čtvrtého Chebu, pro který boj o předkolo prakticky skončil. Severočeši odehrají v rámci nadstavby ještě pět zápasů. Postupně je čeká doma Jablonec, následně hrají na půdě Řisut. Poté jedou do Benátek, hostí doma Písek a na závěr zajíždí do Klatov.

Stadion Cheb - HC Děčín 2:4 (2:0, 0:2, 0:2)

Branky a asistence: 4. Filippenko (Troška, Nekvinda), 13. Rozhon (Krutina, Steskal) – 23. Tůma (Brož, Trávníček), 25. Brož (Kaltenböck), 55. Černý, 60. Faigl (Černý)

Sestava Děčína: Lavinger (Skokan) – Brož, Kaltenböck, Kučera, Charvát, Loukota (A), Mikulec – D. Tůma (A), Faigl, Trávníček (C) – J. Tůma, L. Nezbeda, Černý – Nowák, Gottfried.

Tabulka: 1. Benátky n. J. 59 (145:146), 2. Písek 58 (126:136), 3. HC Děčín 56 (155:146), 4. Stadion Cheb 46 (113:143), 5. Řisuty 33 (135:211), 6. Klatovy 30 (97:139), 7. Jablonec n. N. 29 (117:212), 8. Hronov 22 (111:239).