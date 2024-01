Svého příchodu do Děčína rozhodně nelituje. „To vůbec, jsem tady spokojený. Tady jsem se učil bruslit. Znám tady hromadu lidí, hráče, trenéry. Nešel jsem do neznámého prostředí. Takže všechno v pohodě,“ usmál se útočník, který v 23 zápasech nasbíral 36 (19+17) bodů.

FOTO, VIDEO: Vítězná tečka za základní části. Jak to bude v nastavbě?

Může tedy Děčín zamíchat v kartami také v play-off? „Těžko říct, to je ještě daleko. Rozhodovat může forma, zranění, někomu to play-off prostě sedne. Sám jsem byl svědkem toho, že outsider vyřadil favorita. Takže si na to počkejme, ještě nejsme ani v osmifinále,“ zakroutil hlavou.

Do první osmičky se v posledním kole dostalo také Ústí nad Labem, které v průběhu sezony získalo nového majitele. „Pana majitele neznám, těžko říct, jak se Ústí bude ve zbytku sezony dařit. Mají ale velmi kvalitní tým. V té první osmičce ale není slabého soupeře, nadstavba bude hodně vyrovnaná, bruslivá, plná osobních soubojů. Klidně to může mít nádech play-off,“ zdůraznil hokejista, který hrával také za Spartu, Kladno, Litvínov nebo Vsetín.

Zdroj: DENÍK/Jaroslav Zeman

Tůma musel skloubit po příchodu do Děčína do jednoho týdne zaměstnání, rodinný život, vlastní tréninky, ale také tréninky mládeže.

„Trénuji první a druhé třídy. Teď tam mám synka, takže ho mám pod dohledem. V práci mi vycházejí vstříc, tady problém není. Když jsem přicházel z Ústí, tak jsme akorát dostavěli barák. Chtěl jsme, abychom už měli konečné pevné zázemí a nestěhovali se každé tři roky někam jinam,“ prozradil.

Všechno tak napovídá tomu, že Medvědi budou pro Tůmu poslední hokejovou štací. „Vypadá to, že tady dohraju kariéru. Také mi už není dvacet (smích). Nemyslím si, že bych ještě někam utíkal,“ řekl klidně.

V Děčíně nikdy nehrál za seniorský tým, už v mládežnických letech přešel do Ústí nad Labem. Přesto na své začátky nezapomněl. Právě naopak. „Byl jsem v Děčíně do páté třídy. Pak přišly povodně a já šel do Ústí. Na začátky vzpomínám moc rád. Třeba trojzápas ve Švédsku, turnaje v Pardubicích nebo ještě bílinský zimák bez střechy. Na to jsme koukali jako vykulení (smích). Dosud se s klukama, se kterými jsem hrával v mládeži setkáváme a vzpomínáme. Zažili jsme toho hodně,“ konstatoval.

Třetí nejvyšší soutěž ho mile překvapila. „Kluci, co jí hrají déle, říkali, že kvalita šla nahoru. Hrají tady hráči, co byli v první lize nebo extralize. Takže si myslím, že druholigová úroveň je velmi slušná,“ dodal David Tůma.